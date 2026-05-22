La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo este viernes 22 de mayo, un espacio para informar sobre los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue aquí el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina desde Palacio Nacional:

Nación 08:23 AM Respecto al tema de visas para extranjeros, la Presidenta de México aseguró que "no quiere entrar en conflicto" con el gobierno de EU porque en su lugar se busca que la gente conozca la cultura mexicana.



Nación 08:21 AM La presidenta Sheinbaum dijo que en México aún existen "abusos" en ciertos lugares, la diferencia, dijo, radica en que antes provenían del propio Gobierno y ahora se combate con la ley.



Nación 08:19 AM La joven atleta Miriam Morales Hernández dijo que "somos mujeres imparables y no hay edad para cumplir sueños".

Nación 08:16 AM María Lorena Ramírez, corredora de fondo y ultramaratón mexicana perteneciente a la etnia rarámuri, invitó a todas las personas a que participen en la última carrera del proyecto "México Imparable", la cual se realizará el próximo 7 de junio en Chihuahua.

Nación 08:13 AM Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez, atleta y líder del proyecto "México Imparable", agradeció la iniciativa que incluye cuatro carreras que reúnen a los pueblos originarios del país. Aseguró que buscan dejar derrama económica para los lugares que visitan en México.

Nación 08:08 AM Miriam Morales Hernández, atleta mexicana de origen mixteco y actual embajadora de "México Imparable" expresó el orgullo que siente por darle visibilidad a sus raíces y llevar el deporte indígena fuera de México. También destacó la participación de atletas indígenas mexicanos y la conquista del maratón de la Gran Muralla China.

Nación 08:04 AM La directora general de Latino Donor Collaborative reconoció las características de las mujeres mexicanas en Estados Unidos, a quienes describió como devotas de causas sociales y climáticas. "La mexicanas no son el futuro del país, Estados Unidos, son el presente de este país y es sumamente importante que nos empiecen a conocer por eso", expresó.

Nación 07:56 AM Ana Valdés, directora general de Latino Donor Collaborative, destacó que las mujeres mexicanas en Estados Unidos hacen crecer al país vecino.

Informó que en datos, las mujeres mexicanas aportan más de un billón de dólares anualmente y destacó que hay cerca de 8 millones de mexicanas trabajando en dicho país.

Nación 07:50 AM En enlace a Michoacán arranca "Maratones de lectura", una estrategia para promover la lectura en la entidad y en el país. Este proyecto contempla la lectura en voz alta, regalo de libros y concursos literarios en plazas del estado. Se prevé que este ejercicio se realice por lo menos una vez al mes.

Nación 07:31 AM A las 7:46 de la mañana inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.



Mira aquí la transmisión completa:

nro