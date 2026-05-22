La temporada de calor ha comenzado, por lo que debes tomar ciertas medidas de protección para cuidar de tus dispositivos tecnológicos y electrodomésticos, ya que las altas temperaturas pueden afectar su funcionalidad.

En Tech Bit te decimos cómo puedes cuidar de ellos. ¡Toma nota!

En esta época de calor, trata de alejar tus electrodomésticos y dispositivos móviles de las ventanas. Foto: Imagen generada con IA

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¿Por qué el calor afecta a los electrodomésticos?

Durante las épocas en las que el calor predomina, es crucial que prestes atención a tus electrodomésticos, pantallas, laptops, celulares, etc. ya que cuando la temperatura del ambiente supera los 40 grados, algunos aparatos pueden estar en riesgo.

Lo anterior se debe a que en entornos calurosos, los electrodomésticos como los refrigeradores y aparatos tecnológicos como consolas de videojuegos, pueden sufrir sobrecargas de trabajo para mantener su buen rendimiento, viéndose forzados a trabajar más de lo debido y, por ende, se vuelven susceptibles a las averías.

De acuerdo con la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), estas son las consecuencias más comunes de exponer estos artefactos caseros ante el calor:

Sobrecalentamiento de componentes internos

Las temperaturas elevadas ocasionan que componentes como el procesador, la tarjeta gráfica o la fuente de alimentación operen más lento de lo normal. Esto, a largo plazo, origina que el rendimiento de los electrodomésticos disminuya hasta que se presenten fallas graves.

Reducción de la vida útil

El calor acelera el desgaste de los componentes electrónicos. En el caso de refrigeradores o microondas, las soldaduras, condensadores y circuitos pueden deteriorarse con el tiempo si se exponen frecuentemente a altas temperaturas, sobre todo si la luz solar rebota directamente en ellos.

Cortocircuitos

En dispositivos como celulares, laptops y televisores, el calor extremo generado por el funcionamiento del aparato y el del entorno puede provocar estragos en sus componentes internos o en los enchufes de la corriente eléctrica.

Deformaciones físicas

En casos extremos, el calor puede deformar plásticos o fundir componentes como baterías (especialmente de litio). Además, las temperaturas altas pueden provocar hinchazón, fugas o explosiones.

Problemas de conectividad

En electrodomésticos inteligentes y dispositivos de red o móviles, el sobrecalentamiento puede interferir con la señal Wi-Fi, Bluetooth o aplicaciones de control.

En esta temporada de calor, desenchufa tus electrodomésticos cuando no los utilices. Foto: Unsplash

¿Cómo cuidar tus electrodomésticos del calor?

Entre los electrodomésticos que más se ven perjudicados por el exceso de calor son los refrigeradores, el aire acondicionado, los televisores y microondas.

Ante esto, el centro de servicio especializado en mantenimiento de línea blanca Servi Cool Center, sugiere tomar las siguientes medidas para cuidar de tus dispositivos y electrodomésticos en periodos sofocantes:

Limpia con frecuencia los filtros y superficies de los aparatos, especialmente, el aire acondicionado.

Evita conectar varios electrodomésticos o dispositivos en un mismo enchufe.

Procura no exponer tus electrodomésticos directamente a la luz solar.

Mantén tu casa con una adecuada ventilación.

Desconecta los electrodomésticos (a excepción del refrigerador) o cargadores cuando no los utilices.

No coloques cerca de ellos materiales inflamables.

Asegúrate de que tu instalación eléctrica sea adecuada y tenga protección.

Como ves, no solo tú puedes verte afectado por las altas temperaturas, sino que tus dispositivos y electrodomésticos también.

Alarga su vida útil con estas sugerencias y en caso de que sufran algún daño, llama a un experto para su pronto mantenimiento.

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