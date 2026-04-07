En muchos hogares pasa que al querer abrazar al gato uno acaba entre estornudos. La alergia a los pelos de los felinos se convierte, en algunos casos, en una barrera entre las personas y sus mascotas. Pero hoy, gracias a la tecnología, ya hay alternativas que no implican elegir entre la salud y el cariño por los michis.

El LG AeroCat propone una solución poco común, que implica atacar el problema justo donde comienza. Este dispositivo innovador pensado para hogares donde los felinos son parte de la familia, combina, en un solo equipo, un purificador de aire avanzado con una cama diseñada especialmente para los gatitos.

El verdadero origen de la alergia

Aunque suele culparse al pelo, la alergia a los gatos tiene su origen en la proteína Fel d1, presente en su saliva y piel.

Al acicalarse, los gatos distribuyen esta sustancia en su pelaje y, posteriormente, en el ambiente. El resultado es un ecosistema invisible de partículas que flotan, se adhieren a muebles y provocan síntomas, como estornudos, congestión o irritación ocular.

Para solucionar esto, el LG AeroCat purifica el aire, enfocándose específicamente en esos alérgenos. Su sistema de filtración está diseñado para capturar pelo, olores y partículas ultrafinas, de hasta 0.01 micras. Incluso, en pruebas controladas, logró reducir hasta el 99.9% de los alérgenos felinos en cerca de 20 minutos, explica LG en un boletín.

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LG AeroCat reduce alérgenos felinos en el aire y crea un espacio cómodo para gatos. Foto: LG

Tecnología que también piensa como gato

Más allá de su capacidad técnica, el diseño del AeroCat también lo convierte en un dispositivo muy atractivo para los gatos. En la parte superior cuenta con una cúpula que funciona como cama con ajuste de temperatura, pensada para replicar el calor que buscan al descansar.

Este detalle no es menor, ya que al permitir que el gato repose en ese punto, el dispositivo puede capturar con mayor eficacia las partículas justo donde se generan. Además, incorpora un “Cat Relax Mode”, que detecta cuando el felino está descansando y ajusta automáticamente el flujo de aire y el ruido para no incomodarlo.

La experiencia también se extiende al entorno digital y al cuidado de la mascota. A través de la app LG ThinQ, es posible monitorear datos básicos como el peso del gato o el tiempo que pasa en reposo sobre el dispositivo.

Aire más limpio, convivencia más cercana

Presentado en México en el LG InnoFest 2026, AeroCat refleja una tendencia en la industria en donde los electrodomésticos ya no solo cumplen funciones técnicas, sino también responden a necesidades emocionales y de bienestar. En este caso, la de millones de personas que aman a los gatos, pero lidian con las alergias.

Y para esta situación, la respuesta que ofrece este dispositivo es clara: menos partículas en el aire, menos estornudos y más momentos para compartir con el gato en casa.

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