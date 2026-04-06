A partir del viernes 10 de abril, el Festival de Música y Artes de Coachella Valley regresa a YouTube con su transmisión en vivo más ambiciosa hasta ahora.

La edición 2026 no solo llevará los conciertos a pantallas de todo el mundo, también transformará la forma de vivir el festival desde casa con funciones interactivas, mayor calidad de imagen y nuevas herramientas para personalizar la experiencia.

Durante dos fines de semana consecutivos, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, los usuarios podrán elegir entre siete escenarios transmitidos simultáneamente, en una apuesta por ampliar el alcance de uno de los eventos musicales más influyentes del planeta.

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La gran novedad es Multiview, una función que permite ver hasta cuatro escenarios al mismo tiempo desde la televisión. Así, los fans ya no tendrán que elegir entre artistas que se presentan en paralelo, podrán alternar el audio y construir su propio recorrido musical en tiempo real.

Esta opción responde a que más de la mitad del tiempo total de visualización del festival en vivo el año pasado ocurrió en las pantallas de la sala. Con ello, YouTube busca consolidar la experiencia personalizada del festival desde casa.

Además, por primera vez, algunos de los escenarios principales, como Coachella, el Teatro al Aire Libre y Sahara, se transmitirán en directo y en resolución 4K, elevando la calidad visual para quienes siguen el festival en pantallas grandes.

YouTube apuesta por Multiview, 4K y experiencias interactivas. Foto: YouTube

Música, compras y comunidad en una sola pantalla

Pero la experiencia de este no se limita a los conciertos, también se suma “Coachella TV”, una señal continua 24/7 con actuaciones icónicas de archivo y los mejores momentos de la edición 2026, que se actualizarán tras cada fin de semana.

Asimismo, regresa “Watch With”, el formato interactivo en el que creadores de contenido comentan presentaciones en tiempo real. En esta edición participarán Valkyrae para Katseye, Terry y Kaniyia para Karol G y Daniel Wall para Fujii Kaze.

Otra de las novedades es la integración de YouTube Shopping que permitirá adquirir productos oficiales de edición limitada de varios artistas directamente desde la transmisión, ya sea a través de un clic o escaneando un código QR.

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YouTube apuesta por Multiview, 4K y experiencias interactivas. Foto: YouTube

Un festival global desde cualquier dispositivo

Coachella, que se realiza en el Empire Polo Club, en California, es uno de los festivales más grandes del mundo. En su edición 25 reunirá a figuras como Sabrina Carpenter, Karol G, Justin Bieber y Anyma, además de bandas, artistas y proyectos extraordinarios como The Strokes, Iggy Pop, Interpol, The xx, Laufey, FKA Twigs, Blondshell y Nine Inch Noize (colaboración de Nine Inch Nails y Boys Noize), entre muchos más.

Más allá del cartel, la apuesta digital refuerza su alcance global, ya que los usuarios podrán planificar su agenda con la app Coachella Livestream, disponible en Android o iOS, que está sincronizada por zona horaria, y también descubrir nuevos artistas con recomendaciones impulsadas por Google Gemini.

Con listas de reproducción temáticas en YouTube Music y transmisiones disponibles en múltiples pantallas, la plataforma busca que cada espectador viva su propio festival.

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