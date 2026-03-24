En apenas dos décadas, YouTube pasó de ser una plataforma de videos a convertirse en un actor central del ecosistema deportivo. Y el futbol es hoy su laboratorio más visible. La revolución ya no está solo en la cancha, también ocurre en transmisiones en vivo, chats, podcasts, vlogs desde el estadio y torneos creados por streamers que compiten en audiencia con ligas tradicionales.

“Su naturaleza participativa y el empoderamiento de los fandoms han tenido un impacto irreversible en cómo interactuamos con aquello que nos apasiona”, explicó Karla Agis, experta en Cultura y Tendencias para Canadá y Latinoamérica de YouTube, al presentar el Informe de Cultura y Tendencias: Una Revolución del Futbol.

YouTube y futbol: la tribuna ahora es digital. Imagen: cortesía

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La nueva era del vivo: del fan al dueño de derechos

Uno de los momentos que marcó el quiebre ocurrió en 2022, cuando el creador brasileño Casimiro Miguel adquirió los derechos del Mundial y lo transmitió gratis en YouTube. El resultado fue que 6.5 millones de personas se conectaron para ver el partido Brasil vs. Croacia. En ese momento lo que parecía una rareza, se volvió tendencia.

Su proyecto CazéTV continuó sumando competencias como el Brasileirão y la Copa Mundial Femenina. El año pasado su transmisión del Mundial de Clubes superó las mil millones de vistas.

En México, el exseleccionado Miguel Layún replicó la fórmula con Layvtime, transmitiendo partidos del Club América tras adquirir los derechos. Hoy en su canal es posible ver los encuentros de la Liga MX Femenil y más de 50 partidos del torneo Clausura 2026.

Para Agis, esto responde a una brecha generacional, ya que los jóvenes buscan comunidad y entretenimiento en medios digitales: “Hoy en día los creadores transmiten en directo en YouTube para crear un entretenimiento deportivo que los aficionados disfrutan, proporcionando una cobertura deportiva, interactiva, inmediata, escalable y centrada en el fan”.

El nuevo palco y la grada virtual

De acuerdo con Agis, el 59% de los aficionados en México prefiere voces digitales sobre comentaristas tradicionales. Streamers como David Quint, conocido como Davoo Xeneize, o Lautaro del Campo, La Cobra, se han consolidado como referentes entre jóvenes que buscan análisis sin formalismos.

La tendencia también alcanza a las estrellas. Cristiano Ronaldo abrió su canal en julio de 2024 y rompió récords con más de 19 millones de suscriptores en 24 horas. Hoy suma 78 millones y más de 900 millones de vistas. Su éxito, explica el informe, se debe a “un profundo entendimiento de los formatos nativos de YouTube” y a mostrar un lado inédito de su vida.

YouTube y futbol: la tribuna ahora es digital. Imagen: cortesía

En paralelo, el 63% de los fans conecta semanalmente con experiencias como vlogs desde el estadio y reacciones, porque la tribuna se volvió virtual al preferir chats en vivo, comentarios y comunidades que recrean la experiencia colectiva.

“Esta innovación digital es fundamental porque redefine la cultura del aficionado, priorizando la conexión emocional y la participación activa sobre el consumo pasivo tradicional”, indica Agis.

El mensaje es claro, dice Agis: “los creadores de contenido de futbol son los nuevos grandes protagonistas en las transmisiones en vivo”, porque donde ellos lideran, el mainstream sigue.

Y mientras los derechos, las narrativas y las comunidades migran a lo digital, el futbol demuestra que ya no solo se juega en 90 minutos en el campo, ya que ahora se vive 24/7 en YouTube.

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