La FIFA anunció una alianza estratégica con YouTube que la convertirá en la plataforma preferente para la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, con el objetivo de ofrecer a los aficionados nuevas formas de seguir el torneo desde cualquier dispositivo.

La colaboración permitirá que fans, socios de medios y creadores accedan a contenidos exclusivos, clips ampliados, transmisiones parciales en vivo y material histórico del torneo. Todo esto mientras la atención mundial se centra en Canadá, México y Estados Unidos, países que serán sede de la próxima Copa del Mundo.

Justin Connolly, vicepresidente y director global de medios y deportes de YouTube, subrayó la magnitud del acuerdo.

“La Copa Mundial de la FIFA es un momento cultural global que exige un escenario tan grande como su legado. Hoy, nos enorgullece anunciar que YouTube se ha asociado oficialmente con la FIFA para convertirse en una Plataforma Preferente para la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señaló Connolly.

El directivo explicó que esta alianza busca ampliar las maneras en que las audiencias consumen el torneo, aprovechando el alcance global de la plataforma y la creatividad de su ecosistema de creadores.

Más contenido y nuevas formas de ver el torneo de futbol

Uno de los ejes de la alianza será ofrecer una experiencia más inmersiva para los aficionados. Desde televisores inteligentes hasta teléfonos móviles, los usuarios podrán acceder a contenidos premium generados por socios de medios y creadores dentro de YouTube.

Además, la FIFA liberará material de su archivo digital histórico en su canal oficial. Esto incluirá partidos completos y momentos icónicos de ediciones anteriores del torneo, permitiendo que nuevas generaciones redescubran grandes capítulos de la historia del futbol.

Para los socios de medios del Mundial, el acuerdo abre nuevas oportunidades de distribución y monetización. Entre ellas destaca la posibilidad de publicar resúmenes extendidos, clips detrás de cámaras, shorts y video bajo demanda, formatos que buscan conectar con audiencias digitales y ampliar el alcance del torneo.

Otra novedad será que, por primera vez, los socios de medios podrán transmitir en vivo los primeros 10 minutos de cada partido en sus canales de YouTube. La idea es permitir que los fans experimenten la energía del arranque de cada encuentro. Incluso habrá espacio para la transmisión completa de algunos partidos.

FIFA y YouTube sellan alianza para la Copa Mundial 2026. Imagen: iStock

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Creadores con acceso sin precedentes en YouTube

La alianza también apuesta por el papel de los creadores de contenido. YouTube dará acceso especial a un grupo global de creadores para que cubran el torneo desde nuevas perspectivas.

Según la plataforma, estos creadores no solo reaccionarán a los partidos, sino que producirán historias humanas, análisis tácticos y contenido detrás de escena que acerque el Mundial de Futbol a las audiencias digitales.

Incluso antes del inicio del torneo, los creadores podrán utilizar el archivo digital de la FIFA para generar contenidos que impulsen la conversación global alrededor del torneo.

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, aseguró que la alianza responde a la evolución del ecosistema mediático.

“La FIFA se complace en dar la bienvenida a YouTube como Plataforma Preferente para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Al destacar el contenido premium de la FIFA y desbloquear oportunidades sin precedentes para los socios de medios y creadores, este acuerdo involucrará a los fans globales de maneras nunca antes vistas”, expresó Grafström.

El directivo añadió que la colaboración ayudará a maximizar el impacto del torneo en un entorno mediático en constante transformación.

Connolly coincide en que el objetivo es ampliar la comunidad global del futbol: “YouTube se enfoca en ofrecer un enfoque global, interactivo y centrado en el fan para el entretenimiento deportivo, y estamos orgullosos de ser una plataforma preferente para la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Con esta alianza, la Copa Mundial de la FIFA 2026 busca consolidarse no solo como el mayor evento deportivo del planeta, sino también como uno de los acontecimientos digitales más ambiciosos en la historia del deporte.

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