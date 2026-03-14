La Mole 2026 es uno de los programas más esperados en el país. En él, la cultura pop, los cómics, la tecnología y los videojuegos convergen para crear la atmósfera perfecta de entretenimiento y fantasía.

La trigésima edición de este evento dio inicio este viernes 14 de marzo; y uno de sus exponentes principales es Free Fire, uno de los videojuegos de supervivencia más afamados en el mundo.

Si eres fiel seguidor de este juego de video, entonces no puedes perderte de las dinámicas que ofrece dentro de La Mole 2026; pues no solo generan diversión, sino que también enaltecen la convivencia familiar y la colaboratividad.

¿Quieres conocer más detalles al respecto? Sigue leyendo porque en Tech Bit te los relatamos.

Durante su estancia en La Mole 2026, Free Fire promociona su más reciente evento temático "Secretos del Oasis". Foto: Francisco Osorio/EL UNIVERSAL.

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¿Qué ofrece Free Fire en La Mole 2026?

Este es el tercer año consecutivo en el que Free Fire se presenta en La Mole. En esta ocasión, el videojuego creado por la empresa Garena ofrece una experiencia inmersiva en la que los fanáticos y no fanáticos pueden conocer y sumergirse en su nuevo evento temático “Secretos del Oasis”.

Esta actividad no conoce de edades, pues está a disposición de todos los interesados que deseen adentrarse en esta experiencia, sin importar si son niños, jóvenes o adultos.

Sadara y Axel de 19 y 20 años, fueron de los primeros concursantes en participar en la dinámica. Aseguraron que Free Fire ha formado parte de su vida desde hace 8 años y expresaron que esta actividad es una buena oportunidad para acercarse aún más al universo de su videojuego favorito.

La experiencia se compone de un circuito conformado por 3 actividades. La primera es un photo opportunity, que consiste en que los visitantes sean filmados o fotografiados y, posteriormente, sean publicados en redes sociales con el fin de incentivar la interacción digital entre el público y la empresa creadora de Free Fire.

La segunda dinámica se basa en que los concursantes deben sumergirse en una pequeña piscina de esponjas para encontrar la pieza faltante que conforma el mapa del tesoro del Oasis. Una vez localizado, tienen que reorganizar y completar el planisferio.

Finalmente, en la última actividad, los jugadores deben adentrarse en una pequeña sala en donde se encuentra un cofre lleno de arena. La misión es hallar, con ayuda de una pala, las 3 gemas ocultas que forman parte del tesoro del Oasis.

Los participantes que resuelvan todos los retos antes de que el tiempo límite se agote serán premiados con recompensas exclusivas, como distintivos y membresías del videojuego.

Patricia de 48 años nunca ha jugado Free Fire, sin embargo se vio atraída por el stand del juego de video y señaló que dentro de la convención es “uno de los más bonitos y llamativos debido a su infraestructura innovadora”.

De acuerdo con Garena, la presencia de Free Fire en La Mole 2026 tiene los propósitos de fortalecer el vínculo con la comunidad mexicana y trasladar la emoción del videojuego hacia el mundo real.

El escenario de Free Fire está equipado con celulares para que los asistentes puedan jugar el videojuego. Foto: Francisco Osorio/EL UNIVERSAL

¿Qué puedes encontrar en La Mole 2026?

La Mole 2026 pretende recibir a más de 35 mil visitantes. Y, además de gozar de los concursos que Free Fire presenta, podrás encontrar más actividades relacionadas al anime, la lucha libre y el cosplay.

Una sorpresa adicional que la convención tiene preparada es que cuenta con un listado de invitados especiales dedicados al doblaje como Emilio Treviño, Magdalena Leonel, Héctor Gómez Gil, Lalo Garza, Cristina Hernández, entre otros.

¿Te animas a adentrarte en las experiencias inmersivas de Free Fire y La Mole 2026? Puedes adquirir tus entradas desde el sitio oficial del evento.

Recuerda que el programa estará presente hasta el 16 de marzo. ¡No faltes!

De acuerdo con Sensor Tower App Performance Insights, Free Fire ha sido uno de los juego móviles más descargados durante los últimos años. Foto: Francisco Osorio/EL UNIVERSAL.

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