MrBeast lanza épico trend con Juan, el mexicano que participa en reto de 1 mdd; video desata polémica en TikTok

El empresario y creador de contenido Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, tiene a toda la comunidad latina unida en apoyo de Juan, un mexicano que se convirtió en finalista de uno de sus famosos retos de supervivencia.

Por este motivo, en redes sociales desató polémica un trend donde aparece MrBeast cantando junto a Juan, usando una playera roja y separado de sus compañeros.

El reto donde Juan saltó a la fama, inicialmente consistía en que la última persona en salir de un supermercado, ganaría un premio de 250 mil dólares. Fue así que el ingenio y las habilidades del mexicano se perfilaron como uno de los participantes más fuertes dentro de la competencia.

Sin embargo, el youtuber cambió las reglas del juego, y ahora los cuatro finalistas deberán consumir todos los productos del establecimiento para ganar 1 millón de dólares.

El reto que hasta el momento ha generado más de 100 millones de reproducciones en YouTube, actualmente mantiene a los cuatro finalistas en aislamiento y solo se les permite ver a sus familias en el marco de la entrada del supermercado.

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El nuevo reto de supervivencia de MrBeast ha desatado furor en redes por la participación de Juan, un padre de familia mexicano. Foto: Instagram @mrbeast y YouTube

MrBeast lanza épico trend con Juan y video desata polémica en TikTok

Con la atención de los internautas puesta en el establecimiento ubicado en Carolina del Norte, Estados Unidos; diariamente las familias de los participantes, así como decenas de curiosos, visitan el lugar para demostrar su apoyo a los competidores.

Sin embargo, hace unos días un clip tomado por los visitantes, presuntamente señaló que Juan sacó levemente la mano del límite establecido para saludar a su familia; rompiendo de esta forma una de las reglas del reto. Y, aunque MrBeast no ha confirmado si el mexicano continúa en el juego, el trend que compartió junto a Juan encendió las alertas entre quienes lo apoyan.

Debido a lo anterior, el trend que compartió MrBeast en TikTok desató controversia, al realizar la popular caminata con la canción “Drácula” de Tame Impala junto al participante latino alejado de los otros finalistas, pues el clip es utilizado por los internautas con la intención de retratar un cambio de look o evidenciar un momento revelador.

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