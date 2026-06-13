Quintana Roo alcanzó el primer lugar nacional en aplicación de vacunas durante la reciente Jornada Nacional de Vacunación, al registrar más de 330 mil dosis administradas, cifra que representa un cumplimiento del 277 por ciento respecto a las 119 mil 212 dosis programadas, de acuerdo con información difundida por el Gobierno del Estado.

Según el comunicado oficial, la estrategia comenzó como parte de la Semana Nacional de Vacunación y posteriormente se extendió durante más de un mes. En ese periodo se aplicaron 15 tipos de vacunas incluidas en el Esquema Nacional de Vacunación, dirigidas a distintos grupos de población, entre ellos niñas, niños, adolescentes, personas adultas, mujeres embarazadas y personas con factores de riesgo.

La Secretaría de Salud estatal informó que para ampliar la cobertura se reforzaron las brigadas de vacunación mediante la contratación de personal temporal y se destinaron unidades de transporte para facilitar el desplazamiento de los equipos médicos en comunidades urbanas y rurales de los 11 municipios de la entidad.

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Asimismo, la dependencia señaló que se fortaleció la red de distribución de biológicos con la incorporación de dos camiones especializados para el traslado de vacunas, equipados para mantener la cadena de frío necesaria para conservar su efectividad.

El estado de Quintana Roo habría alcanzado el primer lugar en niveles de vacunación al superar al 277 por ciento la meta de dosis administradas (13/06/2026). Foto: Especial

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó los resultados obtenidos durante la jornada y reconoció la participación del personal de salud que laboró en módulos itinerantes, centros de salud, hospitales y brigadas comunitarias entre el 25 de abril y el 31 de mayo.

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Por su parte, el secretario estatal de Salud, Flavio Carlos Rosado, atribuyó los resultados al trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y reiteró que las campañas de vacunación continuarán como parte de las acciones preventivas que se desarrollan en la entidad.

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De acuerdo con las autoridades sanitarias, la vacunación sigue siendo una de las principales herramientas para prevenir enfermedades y reducir riesgos para la salud pública, por lo que se mantendrán las estrategias de cobertura en todo el estado.

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gs