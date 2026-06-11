[Publicidad]
La Secretaría de Salud Pública capitalina informó que un hombre de nacionalidad extranjera, que sufrió un infarto afuera del Estadio de la Ciudad de México, recibió atención en el sitio y fue trasladado a un hospital de especialidades.
Mediante un comunicado, la dependencia de la Ciudad de México especificó que es atendido en el Instituto Nacional de Cancerología.
Lee también Enfrentamiento entre policías y encapuchados deja lesionados durante marcha antimundialista en Tlalpan; hay al menos 3 detenidos
“Hasta el momento se encuentra en estado crítico y se realizan los estudios pertinentes”, escribió en su cuenta de X.
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Continúan trabajos de remodelación en Línea 2 del Metro; Chabacano sigue cerrada al público
Estados
Arranca el Jalo Futbolero en Michoacán; familias viven la emoción del Mundial en pantallas gigantes
Metrópoli
Fuertes lluvias de este 11 de junio dejan caos en la CDMX; reportan árboles caídos, encharcamientos y hasta un herido
Tendencias
¿Se bloqueó tu Tarjeta del Bienestar?; la guía definitiva para recuperarla
Sección
Fallece la chef Sandra Díaz de Venga La Alegría el día de su cumpleaños, su esposo exige investigar
Sección
¿Nuevo romance? Desatan rumores de un posible amorio entre Kenia OS y Alejandro Speitzer
Sección
México rompe la maldición: vence 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026
Sección
De presentarse con el Papa a ir a la cárcel, así la situación del cantante español Beret