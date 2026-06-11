Metrópoli | 11-06-26 | 17:52 | Actualizada | 11-06-26 | 17:52 |

La capitalina informó que un hombre de nacionalidad extranjera, que sufrió un infarto afuera del , recibió atención en el sitio y fue trasladado a un hospital de especialidades.

Mediante un comunicado, la dependencia de la especificó que es atendido en el Instituto Nacional de Cancerología.

Lee también

“Hasta el momento se encuentra en estado crítico y se realizan los estudios pertinentes”, escribió en su cuenta de X.

vr/cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]