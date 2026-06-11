La Secretaría de Salud Pública capitalina informó que un hombre de nacionalidad extranjera, que sufrió un infarto afuera del Estadio de la Ciudad de México, recibió atención en el sitio y fue trasladado a un hospital de especialidades.

Mediante un comunicado, la dependencia de la Ciudad de México especificó que es atendido en el Instituto Nacional de Cancerología.

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“Hasta el momento se encuentra en estado crítico y se realizan los estudios pertinentes”, escribió en su cuenta de X.

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