Toluca, Méx. - La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez encabezó la Mesa de Paz de este 11 de junio desde las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) Toluca, para constatar la estrategia de seguridad en el marco de la justa mundialista, reportando saldo blanco en los despliegues operativos.

“Desde las instalaciones del #C5, en Toluca, encabecé la Mesa de Paz de esta mañana. La seguridad de las familias mexiquenses es nuestra principal tarea y trabajamos día con día para alcanzar esa meta. En este día, deseamos mucho éxito a la Selección Nacional de México y que todas y todos disfruten de este mundial donde nuestro país vuelve a ser anfitrión”, señaló en redes sociales.

Como parte de la estrategia de seguridad, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, informó que se reforzó la vigilancia en los 14 destinos futboleros donde habrá actividades culturales, turísticas, gastronómicas y deportivas.

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“En colaboración con la policía municipal, las y los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México se mantendrán desplegados de manera permanente en el territorio mexiquense”, comentó.

Se reforzó la vigilancia en los 14 destinos futboleros. | Foto: Especial.

En su momento, dio a conocer que se desplegarían a más de mil 500 elementos de seguridad y 238 unidades de la SSEM, quienes en coordinación con la Guardia Nacional y las policías municipales mantendrán la vigilancia permanente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) y corredores turísticos.

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Además, se cuenta con el respaldo de más de 5 mil cámaras con inteligencia artificial, drones tácticos, más de 49 mil botones de pánico y lectores de placas.

“Tras la implementación de despliegues operativos, en el #EdoMex se registró saldo blanco en los 12 Pueblos Mágicos y los dos Barrios, así como en el #AIFA y el #AIT, tras la transmisión del partido de la Selección Mexicana, en el marco de la justa deportiva internacional”, informó la SSEM en sus redes.

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JACL/cr