Las rutas de transporte que dispuso el Gobierno capitalino para que aficionados llegarán a tiempo al Estadio Ciudad de México, para la inauguración del Mundial, cumplieron con su función; sin embargo, decenas de vecinos y trabajadores se vieron afectados por la falta de opciones de movilidad.

Se habilitarán corridas directas de Tren Ligero desde la estación Tasqueña hasta El Vergel, desde donde los aficionados caminaban al recinto deportivo, pues la estación Estadio Azteca permaneció cerrada.

Esto fue benéfico para los pamboleros, pues esta ruta no hacía paradas y llegaron sin mayores complicaciones al inmueble, pero las personas que iban con dirección Xochimilco no corrieron con la misma suerte, pues no había convoyes disponibles; además, para poder abordar el servicio directo, los policías requerían boleto o acreditación en la estación Tasqueña.

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Del otro lado, quienes deseaban llegar del Estadio Ciudad de México a Tasqueña se llevaron la sorpresa de que no había servicio y la Calzada de Tlalpan estaba bloqueada por manifestantes, por lo que su movilidad se vio muy afectada.

“Quiero llegar al Metro para ir a mi trabajo” y “Queremos llegar al Fan Fest del Zócalo”, mencionaban trabajadores y aficionados al policía de la estación Huipulco, quien les comunicó que no había servicio en el Tren Ligero.

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Aficionados que se dirigen al Estadio Ciudad de México realizan filas para abordar el servicio del Tren Ligero (11/06/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

La Secretaría de Movilidad también dispuso un servicio especial de Park and Ride con unidades de la RTP que partían de distintos puntos de la ciudad con dirección al Cetram Huipulco. Desde ahí, los aficionados únicamente subían el puente para llegar al estadio.

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Este servicio tuvo un costo de 350 a 500 pesos, y los camiones llegaron sin mayor complicación, pues podían pasar por los filtros de seguridad sin ningún inconveniente.

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“Muy bueno el servicio, me gustó”, comentó un aficionado que llegó con su peluca tricolor para atestiguar la inauguración de la Copa del Mundo.

Las y los choferes de estas unidades de la RTP aprovecharon la ceremonia y el partido inaugural para disfrutar de un lunch que les ofrecieron por brindar este servicio especial.

Debido a las manifestaciones realizadas, por la mañana policías capitalinos cerraron la lateral de Periférico, a la altura de Tlalpan con dirección al sur, por lo que carriles centrales se vieron muy congestionados. Esta situación provocó que algunos usuarios de camiones colectivos tuvieran que bajarse en medio de la arteria y caminar para llegar a su destino.

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JACL/cr