[Publicidad]
Las rutas de transporte que dispuso el Gobierno capitalino para que aficionados llegarán a tiempo al Estadio Ciudad de México, para la inauguración del Mundial, cumplieron con su función; sin embargo, decenas de vecinos y trabajadores se vieron afectados por la falta de opciones de movilidad.
Se habilitarán corridas directas de Tren Ligero desde la estación Tasqueña hasta El Vergel, desde donde los aficionados caminaban al recinto deportivo, pues la estación Estadio Azteca permaneció cerrada.
Esto fue benéfico para los pamboleros, pues esta ruta no hacía paradas y llegaron sin mayores complicaciones al inmueble, pero las personas que iban con dirección Xochimilco no corrieron con la misma suerte, pues no había convoyes disponibles; además, para poder abordar el servicio directo, los policías requerían boleto o acreditación en la estación Tasqueña.
Lee también Fan Fest del Zócalo alcanza lleno total; autoridades redirigen a aficionados a Plaza Garibaldi
Del otro lado, quienes deseaban llegar del Estadio Ciudad de México a Tasqueña se llevaron la sorpresa de que no había servicio y la Calzada de Tlalpan estaba bloqueada por manifestantes, por lo que su movilidad se vio muy afectada.
“Quiero llegar al Metro para ir a mi trabajo” y “Queremos llegar al Fan Fest del Zócalo”, mencionaban trabajadores y aficionados al policía de la estación Huipulco, quien les comunicó que no había servicio en el Tren Ligero.
[Publicidad]
La Secretaría de Movilidad también dispuso un servicio especial de Park and Ride con unidades de la RTP que partían de distintos puntos de la ciudad con dirección al Cetram Huipulco. Desde ahí, los aficionados únicamente subían el puente para llegar al estadio.
Lee también Aficionados sin boleto convierten restaurantes y calles alrededor del Estadio Ciudad de México en una fiesta futbolera
Este servicio tuvo un costo de 350 a 500 pesos, y los camiones llegaron sin mayor complicación, pues podían pasar por los filtros de seguridad sin ningún inconveniente.
[Publicidad]
“Muy bueno el servicio, me gustó”, comentó un aficionado que llegó con su peluca tricolor para atestiguar la inauguración de la Copa del Mundo.
Las y los choferes de estas unidades de la RTP aprovecharon la ceremonia y el partido inaugural para disfrutar de un lunch que les ofrecieron por brindar este servicio especial.
Debido a las manifestaciones realizadas, por la mañana policías capitalinos cerraron la lateral de Periférico, a la altura de Tlalpan con dirección al sur, por lo que carriles centrales se vieron muy congestionados. Esta situación provocó que algunos usuarios de camiones colectivos tuvieran que bajarse en medio de la arteria y caminar para llegar a su destino.
[Publicidad]
Calles rumbo al Estadio CDMX se llenan de euforia; entre bailes, música y fiesta celebran inauguración del Mundial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL/cr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Mundial 2026: Aficionado sufre infarto afuera del Estadio Ciudad de México; fue atendido en la Rampa 2, informa Secretaría de Salud
Metrópoli
Matan a agente de investigación del Edomex; estaba adscrito a la Fiscalía Especializada en Feminicidios
Universal Deportes
Así vivió la afición mexicana el primer triunfo del Tricolor en el Mundial de 2026
Espectáculos
“Sentía el latido de los corazones”, Lila Downs sobre su experiencia en la inauguración del Mundial 2026
Sección
Fallece la chef Sandra Díaz de Venga La Alegría el día de su cumpleaños, su esposo exige investigar
Sección
¿Nuevo romance? Desatan rumores de un posible amorio entre Kenia OS y Alejandro Speitzer
Sección
México rompe la maldición: vence 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026
Sección
De presentarse con el Papa a ir a la cárcel, así la situación del cantante español Beret