Sobre Avenida del Imán, diversas comparsas celebran la inauguración de la Copa del Mundo 2026 entre bailes, música y fiesta.

Durante un recorrido por EL UNIVERSAL se observó que el ambiente festivo llenó las calles de Santa Úrsula para llegar al Estadio Ciudad de México.

En un punto de la avenida, un grupo que portaba penachos, atuendos aztecas, tocaba tambores y lucía maquillaje mientras danzaba.

Celebran inauguración del Mundial. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

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Quetzali y Donají, una pareja que llegó acompañada de su xoloitzcuintle, se integró a la celebración con unos trajes coloridos y pasos de baile.

“Venimos a honrar a nuestros ancestros y a mostrar que esta tierra tiene raíces profundas, más allá del futbol”, dijo Quetzali.

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La pareja explicó que es un honor para ellos el mostrar parte de su cultura al mundo en un evento como lo es el Mundial.

“Queremos que la gente recuerde de dónde venimos, aunque hoy todo sea mundial”, agregó Donají.

Celebran inauguración del Mundial. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

Los chilenos también llegaron a la zona con sus coloridos trajes típicos; entre banderas y música, se unieron al festejo y compartieron bailes con los asistentes.

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Efraín Franco, uno de los integrantes del grupo chileno, explicó la alegría de poder disfrutar de su país en un evento internacional.

“El futbol nos une, pero la cultura nos representa”, comentó.

mahc / LL