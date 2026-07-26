La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía Centli Topilejo o la Utopía del Maíz en la alcaldía Tlalpan, la sexta desde el inicio de su administración.

La mandataria capitalina cortó el listón inaugural de esta nueva Utopía, que se construyó en lo que antes era el Deportivo Topilejo, y la recorrió por más de dos horas, acompañada de la alcaldesa Gabriela Osorio, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y la consejera jurídica del Gobierno Federal, Luisa María Alcalde.

Durante el acto protocolario, Clara Brugada recordó que esta es la primera de las seis Utopías que se construirán en la alcaldía Tlalpan y destacó que el pueblo de Topilejo se fundó hace 900 años.

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Reconoció a la Asamblea Comunal de Topilejo por haber donado este predio de casi 50 mil metros cuadrados para la construcción de esta Utopía que albergará, entre otras cosas, un sistema público de cuidados, un auditorio, canchas de futbol, de tenis, pádel, skate park, área de juegos, tortillería, alberca semiolímpica, comedores, trotapista, cubos de escalar y hasta un rodeo, entre otros servicios.

Informó que se invirtieron 253 millones de pesos para materializar este proyecto, que también contará con animatronics, servicios de salud, mastógrafos, bienestar emocional y laboratorios clínicos gratuitos.

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Comentó que decidieron nombrar a este espacio Utopía del Maíz “porque sin maíz no hay país”, por lo que este lugar tendrá una casa comunitaria de semillas, murales hechos con maíz, esculturas, y se ofertarán productos hechos a base de maíz.

Clara Brugada inaugura la Utopía Centli Topilejo en Tlalpan; invirtieron 253 mdp. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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Destacó que la construcción de esta Utopía en la periferia, en donde prácticamente termina la Ciudad, busca ponerlos primero y descentralizar el acceso a la cultura y los servicios.

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Clara Brugada apuntó que “casi” han logrado erradicar la tala clandestina en Topilejo, y subrayó que han recuperado 258 hectáreas de suelo de conservación por toda la Ciudad.

Expuso que han invertido 128 millones de pesos en obras hídricas que ayudarán a redoblar el caudal de agua en Tlalpan.

Anunció que en breve presentarán un plan de seguridad para la zona de Topilejo, y le pidió al secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, que resolviera de una vez por todas el tema de movilidad que a diario padecen las y los vecinos de la zona. Por lo pronto, dijo, aumentarán las unidades de RTP.

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Clara Brugada inaugura la Utopía Centli Topilejo en Tlalpan; invirtieron 253 mdp. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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Al respecto, la alcaldesa Gabriela Osorio resaltó que la construcción de esta Utopía no fue fácil, pues se tuvo que dialogar con comuneros, con representantes de ligas de futbol, charros y liderazgos para que este terreno pudiera ser donado al Gobierno

de la Ciudad.

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Agradeció a la jefa de Gobierno por este proyecto, pues con él llega el sistema público de cuidados y bienestar para esta zona de la demarcación.

La fiscal Ernestina Godoy celebró que los vecinos de Tlalpan se hayan puesto de acuerdo para construir esta gran obra, y destacó que desde la FGR trabajan para que no haya impunidad y para garantizar la felicidad de las y los mexicanos.

Luisa María Alcalde destacó que las Utopías inspiran y construyen paz; además resaltó que estas obras no solamente buscan recuperar espacios públicos, sino que construyen igualdad, se atienden las causas de la violencia y ponen en el centro de todas y todos, el derecho a ser felices.

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