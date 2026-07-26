En el marco de la Revolución Cubana, colectivos en favor de Cuba marcharon del Hemiciclo a Juárez a la antigua embajada de Estados Unidos para exigir el fin del bloqueo estadounidense, el cese de las amenazas de intervención militar y la reanudación del envío de petróleo por parte del gobierno mexicano a la isla.

En punto de las 09:30 horas, los contingentes se concentraron en Paseo de la Reforma y avanzaron entre consignas como “Cuba sí, bloqueo no!”, “¡Cuba no está sola, Trump se equivoca!”, ¡Cuba sí, yanquis no!”, ¡Petróleo mexicano para el pueblo cubano!” rumbo a la antigua sede diplomática.

Colectivos a favor de Cuba marcharon del Hemiciclo a Juárez a la antigua embajada de Estados Unidos para exigir el fin del bloqueo estadounidense (26/07/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

En entrevista con EL UNIVERSAL, Olivia Garza, integrante de la Asociación de Cubanos Residentes en México, acudió a la protesta, “porque las agresiones del imperialismo norteamericano hacia Cuba se han incrementado y estamos aquí para demostrar que Cuba no está sola”.

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En ese sentido, exigió el fin del bloqueo estadounidense a la isla, “pues lo que están cometiendo contra el pueblo de Cuba es un genocidio silencioso. Quieren rendir por hambre a un pueblo que lo único que ha hecho es su derecho a construir su propia sociedad”.

Ella celebró el actuar de México ante la situación que atraviesa la isla, “porque ha sido de los pocos gobiernos valientes que a pesar de todas las presiones del gobierno de Estados Unidos siempre ha estado con Cuba y ha ayudado con los envíos de ayuda humanitaria que se necesita”.

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Adicionalmente, afirmó que la política exterior impulsada por el presidente Donald Trump en Latinoamérica es “totalmente fascista, pues el peligro de una agresión militar hacia Cuba es real y constantemente el secretario de Estado, Marco Rubio, está presionando para asfixiar y rendir por hambre a un pueblo que simplemente ha decidido su futuro a construir una sociedad distinta”.

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Colectivos a favor de Cuba marcharon del Hemiciclo a Juárez a la antigua embajada de Estados Unidos para exigir el fin del bloqueo estadounidense (26/07/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Acusan intervención militar de Trump a Cuba

Ivonne Guerra, también integrante de la Asociación de Cubanos Residentes en México, asistió a la marcha para manifestar su inconformidad ante el bloqueo y las amenazas de intervención militar por parte del gobierno de Donald Trump a Cuba.

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“Es un ahogo económico, financiero, comercial en toda su dimensión. Después de un bloqueo de 67 años, lo arrecia con el bloqueo petrolero y muchísimas medidas contra ciudadanos y empresas cubanas, lo que no permite tener un desarrollo normal”, dijo.

En su opinión, México ha sido uno de los países que más ha apoyado a Cuba ante la intensificación del bloqueo estadounidense por los lazos históricos que unen a ambos países y confió en que se reanuden los envíos de ayuda humanitaria a la isla.

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“México en su proyecto, que considera la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, ha apoyado muchísimo y esperamos que próximamente puedan continuar las ayudas humanitarias que se han venido realizando”, expresó.

Además, sostuvo que la actual política exterior de Estados Unidos se ha impuesto sobre el miedo y la presión económica, “imponiendo una hegemonía de tipo imperialista que impide la autodeterminación de los pueblos, dado que intervienen en elecciones en Latinoamérica y no dejan a los pueblos decidir cómo quieren vivir”.

Colectivos a favor de Cuba marcharon del Hemiciclo a Juárez a la antigua embajada de Estados Unidos para exigir el fin del bloqueo estadounidense (26/07/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Manos fuera de Irak, Irán, Venezuela y México”

Por su parte, Silvia Ramo llegó a la concentración para conmemorar el aniversario de la Revolución Cubana y exigir la reanudación del envío de petróleo por parte del gobierno mexicano, así como el incremento de la ayuda humanitaria a la isla.

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En ese tenor, reconoció el actuar del gobierno mexicano y la solidaridad que ha mostrado ante el recrudecimiento del bloqueo hacia la isla, “pero obviamente el gobierno norteamericano está amenazando a nuestro gobierno y si México da directamente el petróleo a Cuba le generaría conflictos”.

Sobre la política exterior desplegada por Estados Unidos, exigió que detenga las acciones injerencistas en diversos países, “pues interviene no sólo en América Latina, sino en todo el mundo. Por eso decimos manos fuera de Irak, Irán, Venezuela y México”.

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Colectivos a favor de Cuba marcharon del Hemiciclo a Juárez a la antigua embajada de Estados Unidos para exigir el fin del bloqueo estadounidense (26/07/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

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