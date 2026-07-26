Nación | 26-07-26 | 12:45 | Actualizada | 26-07-26 | 12:45 |

En el marco de la , colectivos en favor de Cuba marcharon del Hemiciclo a Juárez a la antigua embajada de Estados Unidos para exigir el fin del bloqueo estadounidense, el cese de las amenazas de intervención militar y la reanudación del envío de petróleo por parte del gobierno mexicano a la isla.

En punto de las 09:30 horas, los contingentes se concentraron en Paseo de la Reforma y avanzaron entre consignas como “Cuba sí, bloqueo no!”, “¡Cuba no está sola, Trump se equivoca!”, ¡Cuba sí, yanquis no!”, ¡Petróleo mexicano para el pueblo cubano!” rumbo a la antigua sede diplomática.

Colectivos a favor de Cuba marcharon del Hemiciclo a Juárez a la antigua embajada de Estados Unidos para exigir el fin del bloqueo estadounidense (26/07/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL
Colectivos a favor de Cuba marcharon del Hemiciclo a Juárez a la antigua embajada de Estados Unidos para exigir el fin del bloqueo estadounidense (26/07/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

En entrevista con , Olivia Garza, integrante de la Asociación de Cubanos Residentes en México, acudió a la protesta, “porque las agresiones del imperialismo norteamericano hacia Cuba se han incrementado y estamos aquí para demostrar que Cuba no está sola”.

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En ese sentido, exigió el fin del bloqueo estadounidense a la isla, “pues lo que están cometiendo contra el pueblo de Cuba es un genocidio silencioso. Quieren rendir por hambre a un pueblo que lo único que ha hecho es su derecho a construir su propia sociedad”.

Ella celebró el actuar de México ante la situación que atraviesa la isla, “porque ha sido de los pocos gobiernos valientes que a pesar de todas las presiones del gobierno de Estados Unidos siempre ha estado con Cuba y ha ayudado con los envíos de ayuda humanitaria que se necesita”.

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Adicionalmente, afirmó que la política exterior impulsada por el presidente Donald Trump en Latinoamérica es “totalmente fascista, pues el peligro de una agresión militar hacia Cuba es real y constantemente el secretario de Estado, Marco Rubio, está presionando para asfixiar y rendir por hambre a un pueblo que simplemente ha decidido su futuro a construir una sociedad distinta”.

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Colectivos a favor de Cuba marcharon del Hemiciclo a Juárez a la antigua embajada de Estados Unidos para exigir el fin del bloqueo estadounidense (26/07/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL
Colectivos a favor de Cuba marcharon del Hemiciclo a Juárez a la antigua embajada de Estados Unidos para exigir el fin del bloqueo estadounidense (26/07/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Acusan intervención militar de Trump a Cuba

Ivonne Guerra, también integrante de la Asociación de Cubanos Residentes en México, asistió a la marcha para manifestar su inconformidad ante el bloqueo y las amenazas de intervención militar por parte del gobierno de Donald Trump a Cuba.

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“Es un ahogo económico, financiero, comercial en toda su dimensión. Después de un bloqueo de 67 años, lo arrecia con el bloqueo petrolero y muchísimas medidas contra ciudadanos y empresas cubanas, lo que no permite tener un desarrollo normal”, dijo.

En su opinión, México ha sido uno de los países que más ha apoyado a Cuba ante la intensificación del bloqueo estadounidense por los lazos históricos que unen a ambos países y confió en que se reanuden los envíos de ayuda humanitaria a la isla.

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“México en su proyecto, que considera la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, ha apoyado muchísimo y esperamos que próximamente puedan continuar las ayudas humanitarias que se han venido realizando”, expresó.

Además, sostuvo que la actual política exterior de Estados Unidos se ha impuesto sobre el miedo y la presión económica, “imponiendo una hegemonía de tipo imperialista que impide la autodeterminación de los pueblos, dado que intervienen en elecciones en Latinoamérica y no dejan a los pueblos decidir cómo quieren vivir”.

Colectivos a favor de Cuba marcharon del Hemiciclo a Juárez a la antigua embajada de Estados Unidos para exigir el fin del bloqueo estadounidense (26/07/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL
Colectivos a favor de Cuba marcharon del Hemiciclo a Juárez a la antigua embajada de Estados Unidos para exigir el fin del bloqueo estadounidense (26/07/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Manos fuera de Irak, Irán, Venezuela y México”

Por su parte, Silvia Ramo llegó a la concentración para conmemorar el aniversario de la Revolución Cubana y exigir la reanudación del envío de petróleo por parte del gobierno mexicano, así como el incremento de la ayuda humanitaria a la isla.

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En ese tenor, reconoció el actuar del gobierno mexicano y la solidaridad que ha mostrado ante el recrudecimiento del bloqueo hacia la isla, “pero obviamente el gobierno norteamericano está amenazando a nuestro gobierno y si México da directamente el petróleo a Cuba le generaría conflictos”.

Sobre la política exterior desplegada por Estados Unidos, exigió que detenga las acciones injerencistas en diversos países, “pues interviene no sólo en , sino en todo el mundo. Por eso decimos manos fuera de Irak, Irán, Venezuela y México”.

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Colectivos a favor de Cuba marcharon del Hemiciclo a Juárez a la antigua embajada de Estados Unidos para exigir el fin del bloqueo estadounidense (26/07/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL
Colectivos a favor de Cuba marcharon del Hemiciclo a Juárez a la antigua embajada de Estados Unidos para exigir el fin del bloqueo estadounidense (26/07/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

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