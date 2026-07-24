Miami.— El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones contra las brigadas médicas cubanas, principal fuente de divisas del gobierno de Miguel Díaz-Canel, y entidades del sector energético, a la vez que amenazó a quienes realicen negocios o mantengan nexos con los sancionados.

El Departamento de Estado acusó al régimen cubano de mantener “una política o práctica de trabajo forzoso, una forma de trata de personas, en el marco del programa gubernamental de exportación de mano de obra, incluidas sus misiones médicas en el extranjero”. Alegó que el gobierno de la isla “confisca entre 50 y 95% de los salarios abonados por los países de acogida” y que “decenas de miles de trabajadores médicos en más de 50 países están sometidos a esta explotación, lo que ha convertido históricamente a las misiones médicas en una de las mayores fuentes de divisas de Cuba”.

El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas del gobierno comunista de Cuba, con 7 mil millones de dólares en 2025, según cifras oficiales. El año pasado, unos 24 mil médicos y otros profesionales cubanos de la salud trabajaban en 56 países.

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Sin embargo, en los últimos meses, Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana finalizaron esos acuerdos que, en algunos casos, permitieron el despliegue de personal sanitario cubano durante más de 25 años. México mantiene activo el programa.

Ahora, Washington incluye a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC); a la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM); a su directora, Gretza Sánchez Padrón, y al ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda entre los sancionados.

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Al mismo tiempo, el Departamento de Estado sanciona a tres entidades cubanas del sector energético y a otras cuatro asociadas al conglomerado militar y empresarial Gaesa que habían cambiado de estatuto o habían sido transferidas para “intentar evitar sanciones previas”.

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Las empresas del sector energético son el Centro de Investigaciones del Petróleo, Empresa de Energía y Einarbo, a la que describe como importadora “de gas, gas licuado y lubricantes obtenidos de México e India”.

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Junto con las sanciones, el Departamento de Estado lanza una advertencia. “Las personas extranjeras que participen en transacciones con personas designadas en virtud de la O. E. 14404, o que operen en los sectores de energía, defensa y material relacionado, metalúrgico y minería, servicios financieros, o el sector de seguridad de la economía cubana, se arriesgan a ser objeto de sanciones. Las personas no estadounidenses, incluyendo instituciones financieras extranjeras, deben proceder con precaución respecto a cualquier operación con una parte sancionada bajo esta autoridad”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que “los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios a estas entidades o que gestionen fondos para ellas deben suspender dichas actividades de inmediato”, porque pueden ser sujetos de sanciones.

Alimentos y otros insumos son cargados en un avión con destino a Cuba organizado por el gobierno de Estados Unidos. Foto: Lynne Sladky/AP

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Impacto en México

La contratación de brigadas cubanas sigue siendo válida conforme a la legislación mexicana. El problema está a la hora de los pagos: una transferencia a la CSMC —a la que EU acusa de administrar, facilitar y obtener beneficios del sistema de brigadas—, o a la UCCM constituye una operación con una entidad bloqueada.

Si interviene un banco, sucursal o sistema financiero de EU, los fondos deben bloquearse. Si interviene un banco mexicano sin conexión directa con EU, ese banco todavía puede ser sancionado por realizar o facilitar una operación significativa para una entidad designada. Washington puede restringirle o cerrarle sus cuentas de corresponsalía en EU y bloquear sus activos bajo jurisdicción estadounidense.

Con información de agencias

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