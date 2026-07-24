Un ampón vestido plateado, zapatillas con tacón de sillas y conjuntos de delicada tela pero de un chillante color rosa, estas son prendas que no vienen de otro planeta, sino De una dimensión llamada México, exposición de diseño y moda que se presenta hasta el 21 de agosto en Berlín, dentro de la embajada de México en Alemania.

Se trata de una selección de 98 piezas, entre ropa y accesorios, realizados por diseñadores mexicanos como Bárbara Sánchez Kane, Francisco Cancino, Carla Fernández, Pink Magnolia, Armando Takeda y Gladys Tamez Millinery, por mencionar algunos y que provienen de la colección de moda Matter Matters.

La exposición parte de la idea de que México es un mundo distinto, pero no necesariamente ajeno, explica en entrevista Viridiana Zavala Riviera, directora de esta colección que ha prestado piezas a museos como el MET de Nueva York y el Franz Mayer.

Con esta exposición, se busca difundir la calidad técnica y la creatividad que aporta el diseño mexicano con una selección que no se limita a las marcas de boutique, sino también al trabajo de artesanos, como es el caso del maestro David Alipio, quien desde hace más de 30 años se dedica a producir calzado de baile para aquellos que van al Salón Los Ángeles.

“Era importante para nosotros generar la idea de que lo mexicano tiene una identidad propia, pero al mismo tiempo, mostrar que no es de otro mundo, que esta sensación de otredad no genere un distanciamiento”, añadió Zavala Riviera sobre los objetivos de la muestra.

La exhibición se complementa con un catálogo, y se evalúa su itinerancia a otras partes del mundo. Matter Metters posee más de 6 mil piezas de indumentaria, tanto nacional, como internacional.

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