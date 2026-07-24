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Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia matutina desde Morelos, para informar sobre los avances en diversos ámbitos en la entidad, así como de los acontecimientos más importantes en el país.
Sigue aquí La Mañanera del Pueblo y entérate de los hechos nacionales para mantenerte informado.
Nación 09:17 AM
Finaliza la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Nación 09:15 AM
Bulmaro Juárez, presentador de la sección Suave Patria, comparte la historia de la sopa del pellizco o gota, platillo típico del municipio Melchor Ocampo, Estado de México.
Nación 09:13 AM
Sheinbaum dice que cada vez migran menos mexicanos a Estados Unidos porque hay nuevas oportunidades para los mexicanos y destaca que en el periodo de Vicente Fox y Felipe Calderón hubo un incremento de mexicanos migrantes.
Nación 09:08 AM
Sobre los dichos del expresidente Vicente Fox Quesada que asegura que "metería las manos al fuego" por defender la inocencia del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de ejercer huachicol fiscal, la Mandataria federal dice: No se vaya a quemar.
Sheinbaum Pardo indica que las pruebas para llevar a cabo su detención y vinculación a proceso se basan en que él es el principal accionista de este delito mediante la empresa Ingemar.
También menciona que, de acuerdo con las investigaciones, "hay muchos otros relacionados con esta empresa".
Nación 08:56 AM
El secretario de Seguridad dice que la línea de investigación sobre el asesinato del activista Samir Flores. ocurrido en 2019, la lleva la fiscalía estatal.
Al ser cuestionado sobre cuántas personas estarían involucradas en el asesinato del activista en 2019, el titular de la SSPC comentó que "la línea de investigación, específicamente de esos homicidios, la lleva la Fiscalía local".
Nación 09:59 AM
Ante los casos de "diarrea explosiva" en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indica que "se está haciendo un estudio epidemiológico" por los señalamientos a la lechuga mexicana y dice que se informará del cierre temporal de Taylor Farms en nuestro país y pidió más información a la Secretaría de Salud.
Nación 08:49 AM
"Se lo ganaron los jóvenes de la Selección", dice Sheinbaum, tras el actuar de los jugadores en el Mundial 2026: destaca su empeño y los felicita por su desempeño al enfrentar a rivales como Inglaterra y haber llegado a octavos de final.
Nación 08:42 AM
Claudia Sheinbaum reconoce que es complejo negociar con Estados Unidos debido a la "nueva visión" del presidente Donald Trump, pues su homólogo busca la protección de su economía y de imposición de aranceles al resto del mundo, incluido México.
Nación 08:36 AM
Claudia Sheinbaum destaca una gráfica sobre la percepción social de inseguridad en el país; destaca que hubo una reducción de 1.7 puntos porcentuales respecto a marzo de 2024 a junio de 2026.
Nación 08:53 AM
Al plantearle que en ciertos municipios de Morelos solo hay cuatro policías para cuidar a toda la población de diversos delitos, la presidenta Claudia Sheinbaum indica que corresponde a gobernadores de cada estado y a presidentes municipales fortalecer a sus grupos policiales, otorgar más presupuesto y capacitación para garantizar la seguridad.
“Aún con toda la Guardia Nacional, los gobernadores tienen la responsabilidad de fortalecer a las policías estatales. Porque aún con toda la Guardia Nacional, necesitamos de las policías estatales, policías formadas, capacitadas, limpias, que hagan su labor. Y también los presidentes municipales, porque así es la Constitución, la autonomía municipal quedó establecida desde la Constitución del 17”, responde.
Nación 08:35 AM
García Harfuch dice que si el caso lo amerita, serán investigados policías municipales por el asesinato del alcalde de Temoac, debido a que no había seguridad en el Palacio Municipal al momento de los hechos.
Nación 08:30 AM
"La decisión de subir aranceles en una decisión unilateral de Estados Unidos y no solo hacia México, sino a cualquier país del mundo", explica Claudia Sheinbaum sobre las reuniones en el marco del acuerdo sobre el T-MEC y añade que busca que no se aumenten los aranceles, sino al contrario, que se reduzcan y se le dé a los empresarios en México seguridad en este ámbito.
Nación 08:25 AM
La Presidenta informa que sigue la investigación por parte de la Fiscalía General de la República sobre el caso de huachicoleo fiscal y el modus operandi, para llevar a cabo el contrabando de combustibles a través de ferrotanques.
Nación 08:18 AM
Sheinbaum Pardo comenta que "fue una muy buena reunión", luego de recibir este jueves en Palacio Nacional a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos; indica que en el encuentro que se avanzó en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales.
Menciona que la revisión del T-MEC se hace ante "una nueva visión" que tiene la administración de Donald Trump de protección de su economía y de imposición de aranceles al resto del mundo, incluido México. También descarta que se hayan implementado nuevos aranceles: "En este momento no tenemos nuevo arancel, del que ya teníamos previamente [..] los productos que se exportan fuera del Tratado de Libre Comercio tienen un arancel del 10% que es lo que ya teníamos antes; es decir, México queda exactamente igual que como estábamos hace una semana”, explicó la Mandataria federal.
Reitera que el gobierno de México continúa trabajando para lograr un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, con el fin de que el T-MEC se prolongue más de 10 años, como hasta ahora se tiene acordado. "Estamos trabajando con Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo de largo plazo en esta nueva visión que tiene el gobierno de los Estados Unidos", dice.
Nación 08:15 AM
Omar García Harfuch indica que el alcalde asesinado de Temoac estaba relacionado con el asesinato de los activistas Samir Flores y Sandra Rosa Camacho Flores.
Nación 08:14 AM
Sobre la detención de Homero Figueroa Meza, alias "La Tripa", a quien se le identifica como presunto líder del Comando Tlahuica en Morelos y está vinculado con delitos de homicidio, extorsión y el caso de Samir Flores, Omar García Harfuch confirma que fue vinculado a proceso y que pronto se dará mayor información.
Nación 08:03 AM
Claudia Sheinbaum habla sobre el Plan Operativo Morelos; menciona que esta estrategia está pensada particularmente en el municipio de Cuautla, para combatir la extorsión y a la delincuencia, y con ello, evitar que las juventudes sean reclutadas por el crimen organizado.
Nación 07:52 AM
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señala que desde el inicio del gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo en la entidad se han detenido a 2 mil 200 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 519 armas de fuego
14 mil cartuchos y 857 kilogramos de droga.
Lamenta el asesinato de Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, Morelos, ultimado a balazos dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal, y expresó solidaridad del Gobierno de México con la familia del edil y con los habitantes del municipio.
García Harfuch informa que fueron aseguradas las oficinas de Temoac, para continuar con las investigaciones sobre este homicidio.
El secretario de Seguridad señala que el alcalde Lavín Romero estaba bajo investigación por posibles nexos con organizaciones del crimen organizado conocidas como "Los Aparicio" y "Los Huazulco", relacionadas con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios de la región oriente de Morelos.
Indica que, de acuerdo con la Fiscalía estatal, dos hombres ingresaron al inmueble con cascos de motociclista, se dirigieron directamente al lugar donde se encontraba Lavín Romero, le dispararon a quemarropa y posteriormente huyeron.
Destaca las detenciones en la entidad y el combate a la extorsión; señala que estas ayudan a afectar las estructuras delincuenciales y por ende a disminuir el índice criminal.
Nación 07:49 AM
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, habla sobre las mesas de seguridad en la región y señala que se han llevado a cabo, junto a autoridades de Morelos, 2 mil 263 sesiones y se han logrado mil 40 acuerdos en materia de seguridad estatal.
Respecto al programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz", la secretaria de gobernación indica que del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, se intercambiaron 172 armas de fuego por dinero en efectivo. También anuncia la construcción de 5 nuevos bachilleratos en Morelos y 2 centros comunitarios "México Imparable".
Nación 07:47 AM
Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que el Plan Morelos avanza en la entidad; da los indicadores en materia de seguridad y menciona que los homicidios dolosos registraron una baja en la entidad de 54% el promedio diario desde septiembre de 2024.
Al corte de junio de este año y comparando este mes desde 2019, Marcela Figueroa indica que el mes pasado promedió 2.6 homicidios dolosos al día, lo que lo convierte en el junio más bajo desde hace siete años.
Nación 07:42 AM
La gobernadora Margarita González Saravia toma la palabra para darle la bienvenida a la Presidenta y a su gabinete de Seguridad y anuncia una inversión de 240 millones de pesos para el estado en el 2026.
Nación 07:37 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Esta mañana la acompaña el gabinete de Seguridad y autoridades estatales.
apr
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