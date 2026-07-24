Sheinbaum Pardo comenta que "fue una muy buena reunión", luego de recibir este jueves en Palacio Nacional a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos; indica que en el encuentro que se avanzó en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales.

Menciona que la revisión del T-MEC se hace ante "una nueva visión" que tiene la administración de Donald Trump de protección de su economía y de imposición de aranceles al resto del mundo, incluido México. También descarta que se hayan implementado nuevos aranceles: "En este momento no tenemos nuevo arancel, del que ya teníamos previamente [..] los productos que se exportan fuera del Tratado de Libre Comercio tienen un arancel del 10% que es lo que ya teníamos antes; es decir, México queda exactamente igual que como estábamos hace una semana”, explicó la Mandataria federal.

Reitera que el gobierno de México continúa trabajando para lograr un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, con el fin de que el T-MEC se prolongue más de 10 años, como hasta ahora se tiene acordado. "Estamos trabajando con Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo de largo plazo en esta nueva visión que tiene el gobierno de los Estados Unidos", dice.