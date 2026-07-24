Jerusalén.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viajará el lunes a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, anunció la oficina del mandatario israelí.

El desplazamiento se producirá "por invitación del presidente Trump", según la oficina de Netanyahu, que no ha especificado cuántos días durará, e incluirá la asistencia del primer ministro israelí al funeral del senador Lindsey Graham.

El encuentro entre Netanyahu y Trump, el primero cara a cara entre ambos líderes desde febrero y el inicio de la guerra con Irán, se produce en medio de una escalada de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, con Israel en alerta ante la posibilidad de que el frente se pueda ampliar hasta su territorio.

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Relación Trump-Netanyahu, entre cordialidad extrema y ataques verbales

En los últimos meses, la relación entre Netanyahu y Trump ha ido fluctuando desde una extrema cordialidad hasta incluso ataques verbales por vía telefónica por parte del presidente estadounidense, como el que salió a la luz a principios del mes de junio.

Entonces, Trump trataba de conseguir afianzar un memorando de entendimiento como supuesto paso previo al fin de la guerra en Irán, pero los ataques de Israel contra el sur del Líbano y la capital (Beirut) hacían que Teherán se negara a dar el paso definitivo.

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Según reveló Axios, y posteriormente confirmó el propio Trump, durante una llamada telefónica sobre la ofensiva israelí en Líbano, Trump perdió los nervios y dijo a Netanyahu, entre otras frases que estaba "jodidamente loco", "estarías en prisión si no fuera por mí, "todo el mundo odia a Israel por esto".

Netanyahu, que ha estado muy presionado por los ministros ultraderechistas de su Gobierno para que continúe atacando Líbano e incluso a Irán sin necesitar del respaldo de Trump, rebajó la tensión y aseguró que la relación con Trump es estrecha y que siguen compartiendo objetivos comunes.

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Más recientemente, el presidente estadounidense ha vuelto a defender públicamente a Netanyahu y aseguró que "no será arrestado en Estados Unidos", como exige la orden de detención de la Corte Penal Internacional que pesa sobre su cabeza, si viaja a Nueva York para la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Estas declaraciones llegaron después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijera que se planteaba estudiar la posibilidad de detener a Netanyahu si pisaba la Gran Manzana, aunque luego reconoció que la Policía de la ciudad no estaba facultada para acometer dicha operación.

Además, Netanyahu viajará a Washingon después de que el presidente del Líbano, Joseph Aoun, cerrara este miércoles su visita a la capital estadounidense, donde dijo confiar en Estados Unidos como único actor con capacidad real para garantizar la retirada israelí de suelo libanés.

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Aoun insistió ante su homólogo estadounidense en la "necesidad urgente" de una retirada completa de Israel del territorio libanés, para que el Líbano extienda su plena soberanía "únicamente a través de sus propias fuerzas" y avance en la implementación del Marco Tripartito conjunto.

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Este será uno de los puntos que tratarán Trump y Netanyahu la próxima semana.

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Israel y el Líbano firmaron el 26 de junio en Washington, con mediación de EU, un acuerdo marco trilateral -aunque Israel ha continuado ocupando y atacando Líbano en las semanas posteriores- que establece una hoja de ruta para avanzar hacia una "paz y seguridad duraderas" entre ambos países.

El pacto prevé que las Fuerzas Armadas libanesas asuman gradualmente responsabilidad de "seguridad plena y efectiva" en lo que han denominado como zonas piloto tras el repliegue israelí.

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