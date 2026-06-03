Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que llamó "jodidamente loco" al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una llamada telefónica para discutir la desescalada en el Líbano, pero afirmó que ambos trabajan muy bien juntos.

"Estaba un poco molesto por sus constantes enfrentamientos con el Líbano", dijo en el pódcast 'Pod Force One' del diario New York Post, publicado este miércoles.

Sin embargo, el mandatario afirmó llevarse muy bien con el israelí. "Me gusta mucho Bibi. Y trabajo muy bien con él", insistió.

Funcionarios estadounidenses con conocimiento de los hechos habían afirmado este lunes al medio Axios que los reproches contra Netanyahu evidencian la frustración del mandatario con la intensificación de la ofensiva israelí en el Líbano, que pone en riesgo el frágil alto el fuego vigente y entorpece el complejo diálogo de paz entre EU e Irán.

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"Estás jodidamente loco", dijo Trump según reportes ahora confirmados, después de que Netanyahu advirtiera que atacará "objetivos terroristas" en Beirut si la milicia chií Hezbolá no frena sus ataques contra Israel.

Tras la llamada con el líder israelí y después de mantener inusuales contactos con Hezbolá, el estadounidense anunció el mismo lunes que tanto Israel como el grupo chií se comprometían a frenar sus ataques.

Teherán había anunciado horas antes que pausaba sus conversaciones con Washington en represalia por los ataques israelíes en territorio libanés, aunque Trump negó el martes que haya habido una suspensión en las negociaciones y aseguró que estas prosiguen.

En las últimas semanas, ambos países han intercambiado borradores para un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.

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Entre las últimas exigencias de Irán para cerrar el pacto de paz está el cese de la ofensiva israelí en el Líbano.

En la misma entrevista con el podcast del New York Post, Trump dijo que le "gustaría" conocer al líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí, y afirmó que probablemente se reunirá con él "en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas".

"A veces tenemos desacuerdos": Netanyahu

Por su parte, Netanyahu dijo en entrevista con CNBC que habla con Trump "cada tercer día".

Respecto del enojo del presidente estadounidense, el primer ministro israelí señaló que "como en las mejores familias, a veces tenemos desacuerdos tácticos. Siempre encontramos la manera de resolverlos. Como grandes amigos, podemos discrepar por la mañana y por la tarde ya tenemos acciones en común". Trump, dijo Netanyahu, "ha sido el amigo más grande de Israel".

Insistió en que Estados Unidos e Israel "coinciden en las cosas más importantes", y que eso incluye evitar que Irán obtenga un arma nuclear y amenace con ella a Israel.

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