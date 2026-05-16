El ejército de Israel anunció el lanzamiento de una oleada de ataques aéreos contra infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano, los primeros desde que el viernes EU anunció que el alto el fuego se prorrogaría por 45 días más.

Los residentes de Qaaqaaiyet al-Snoubar, Kaouthariyet El Saiyad, Merouaniyeh, Ghassaniyeh, Tefahta, Irzay, Babliyeh, Insar y al-Baisariyah recibieron instrucciones de evacuar al menos a un kilómetro de distancia, reportó el medio The Times Of Israel.

"Ante las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbolá, las FDI se ven obligadas a actuar con la fuerza contra ella y no tienen intención de hacerles daño”, advirtió el portavoz del ejército, el coronel Avichay Adraee.

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Líbano e Israel acordaron extender por otros 45 días el alto al fuego que expiraba el domingo, anunció el viernes Estados Unidos, incluso cuando Israel realizó nuevos ataques.

Desde que entró en vigor el cese al fuego, el ejército israelí ha mantenido sus ataques a objetivos de Hezbolá en Líbano. Hasta el momento, al menos 400 personas han muerto, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.

Delegados de los gobiernos de Israel y Líbano se reunieron durante dos días en Washington y anunciaron la extensión del cese, que terminaría el domingo.

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Israel mata al líder del brazo armado de Hamas en Gaza

Israel afirmó haber matado al jefe del brazo armado del movimiento islamista palestino Hamas, presentado como uno de los arquitectos de las masacres del 7 de octubre de 2023.

Desde que ese día más de mil 200 personas murieran del lado israelí a manos de combatientes de Hamas, el ejército y los servicios de inteligencia israelíes llevan a cabo una campaña contra los líderes políticos y los comandantes militares de alto rango del grupo en Gaza y en toda la región.

El viernes, las fuerzas armadas israelíes afirmaron haber llevado a cabo un ataque aéreo en Gaza contra Ezedin Al Hadad y el sábado confirmaron su muerte.

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"El ejército y la agencia de seguridad interior anuncian que ayer [viernes], en un ataque de precisión en la zona de Ciudad de Gaza, el terrorista Ezedin Al Hadad fue eliminado", indicaron.

Minutos después, dos responsables de Hamas confirmaron a AFP la muerte de su dirigente.

"Ezedin Al Hadad fue asesinado ayer en un ataque israelí contra un departamento y un vehículo civil en Ciudad de Gaza", dijo un alto cargo de Hamas.

Un integrante del brazo armado del movimiento corroboró el fallecimiento. Al Hadad fue abatido junto a su esposa y su hija, según otra fuente de Hamas.

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En fotografías de la AFP se ve a varias personas portando el cuerpo de Al Hadad envuelto en una bandera de Hamas, en una camilla desde las ruinas de un edificio. Luego fue llevado a una mezquita, donde se realizó una oración, antes de que sus allegados pasearan el ferétro por las calles antes del entierro.

El ejército israelí lo acusa de ser "uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre" de 2023 y lo responsabiliza del secuestro de civiles y soldados israelíes aquel día. Hamas tomó un total de 251 rehenes.

"Al Hadad dirigió el sistema de cautiverio de rehenes de Hamás y se rodeó de rehenes en un intento de evitar que lo liquidaran", afirma el ejército israelí.

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