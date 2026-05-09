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El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que los dos activistas extranjeros que fueron desembarcados de una flotilla con destino a Gaza el 1 de mayo han sido expulsados de Israel.
“Tras concluir la investigación, los dos provocadores profesionales, Saif Abu Keshek y Thiago Ávila, pertenecientes a la flotilla de provocación, fueron deportados hoy de Israel”, escribe el Ministerio de Asuntos Exteriores en X.
A pesar de ello, no se presentaron cargos contra los hombres.
“Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza", dijo.
Israel ha acusado a ambos individuos de estar afiliados a la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA), un grupo que, según Washington, está "controlado clandestinamente por Hamas".
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