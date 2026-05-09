Los Guardianes de la Revolución iraníes amenazaron el sábado con atacar "sitios estadounidenses en la región" y "buques enemigos" en caso de agresión contra sus petroleros, informaron medios iraníes.

"Cualquier ataque contra petroleros y buques comerciales iraníes provocará una dura respuesta contra uno de los centros estadounidenses en la región, así como contra los buques enemigos", declaró el comandante de la marina de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Teherán, según la televisión pública Irib y la agencia Isna.

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El mando de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que "los misiles y drones están fijados como objetivo al enemigo".

“Estamos a la espera de la orden de disparar”, declaró la fuerza aeroespacial.

Estas amenazas se producen al día siguiente de ataques del ejército estadounidense contra dos petroleros iraníes en el golfo de Omán.

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gs