Más Información

Gasolinas, transferencias y agronegocios: así creó Gutiérrez Mueller, cuñado de AMLO, su vasta red empresarial

Gasolinas, transferencias y agronegocios: así creó Gutiérrez Mueller, cuñado de AMLO, su vasta red empresarial

En caso Edith Guadalupe, Fiscalía CDMX sostiene acusación por feminicidio contra vigilante; "no fabricamos culpables", afirma

En caso Edith Guadalupe, Fiscalía CDMX sostiene acusación por feminicidio contra vigilante; "no fabricamos culpables", afirma

Lo que se sabe del feminicidio de Edith Guadalupe; qué pasó, quién es el detenido y qué dicen las autoridades

Lo que se sabe del feminicidio de Edith Guadalupe; qué pasó, quién es el detenido y qué dicen las autoridades

Sheinbaum regresa a México tras concluir gira de trabajo en España; reuniones bilaterales y con mexicanos marcaron su agenda

Sheinbaum regresa a México tras concluir gira de trabajo en España; reuniones bilaterales y con mexicanos marcaron su agenda

Advierten crisis democrática si INE pierde autonomía; sin consenso se pondría en duda la legitimidad, exconsejera Dania Ravel

Advierten crisis democrática si INE pierde autonomía; sin consenso se pondría en duda la legitimidad, exconsejera Dania Ravel

Fiestas y destapes de Movimiento Ciudadano en Nuevo León

Fiestas y destapes de Movimiento Ciudadano en Nuevo León

Municipio Wixárika se hace a un lado de los partidos

Municipio Wixárika se hace a un lado de los partidos

Alcalde de Ciudad Juárez buscará ser Coordinador de la 4T en Chihuahua”; advierte que no darán tregua a sus adversarios

Alcalde de Ciudad Juárez buscará ser Coordinador de la 4T en Chihuahua”; advierte que no darán tregua a sus adversarios

PAN abre las puertas a Grecia Quiroz como candidata a gubernatura de Michoacán; Jorge Romero reconoce su determinación y valentía

PAN abre las puertas a Grecia Quiroz como candidata a gubernatura de Michoacán; Jorge Romero reconoce su determinación y valentía

¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027

¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027

Periodista relata que edificio donde fue asesinada Edith era refugio de desplazados; tenía cámaras incluso en el sótano

Periodista relata que edificio donde fue asesinada Edith era refugio de desplazados; tenía cámaras incluso en el sótano

Cesar funcionarios de Pemex no repara daños del derrame en el Golfo, acusa el PAN; condena “narrativa falsa” del gobierno

Cesar funcionarios de Pemex no repara daños del derrame en el Golfo, acusa el PAN; condena “narrativa falsa” del gobierno

El presidente dijo el domingo que las fuerzas estadounidenses dispararon y se apoderaron de un buque de carga de bandera iraní después de que intentara atravesar el bloqueo naval estadounidense en el golfo de Omán. 'Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado TOUSKA, de casi 900 pies de largo y con un peso casi igual al de un portaaviones, intentó atravesar nuestro Bloqueo Naval, y no les fue bien', escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Lee también

"El destructor de misiles guiados USS Spruance de la Armada de los Estados Unidos interceptó al Touska en el Golfo de Omán y les dio una advertencia para que se detuvieran. La tripulación iraní se negó a obedecer, por lo que nuestro buque de la Armada los detuvo en seco abriendo un boquete en la sala de máquinas. En este momento, los Marines de los tienen la custodia del buque".

em> Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA). Foto: Especial

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA)

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado. Foto: Adobe / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado

Visa americana. Foto: IA

Visa americana 2026: cómo tramitarla por primera vez paso a paso en abril

Boston, Massachusetts, USA. iStock/ Sean Pavone

¿Qué hacer cerca de Boston? Road trips y escapadas perfectas para hacer en primavera

Disney Destiny

Del cine al océano: las historias y personajes de Disney a bordo del Disney Destiny