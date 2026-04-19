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El presidente Donald Trump dijo el domingo que las fuerzas estadounidenses dispararon y se apoderaron de un buque de carga de bandera iraní después de que intentara atravesar el bloqueo naval estadounidense en el golfo de Omán. 'Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado TOUSKA, de casi 900 pies de largo y con un peso casi igual al de un portaaviones, intentó atravesar nuestro Bloqueo Naval, y no les fue bien', escribió Trump en una publicación en Truth Social.
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"El destructor de misiles guiados USS Spruance de la Armada de los Estados Unidos interceptó al Touska en el Golfo de Omán y les dio una advertencia para que se detuvieran. La tripulación iraní se negó a obedecer, por lo que nuestro buque de la Armada los detuvo en seco abriendo un boquete en la sala de máquinas. En este momento, los Marines de los Estados Unidos tienen la custodia del buque".
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