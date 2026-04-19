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España pedirá el martes a la que "rompa" su acuerdo de asociación con Israel, al considerar que el gobierno israelí de "viola el derecho internacional" con sus campañas bélicas, anunció este domingo el presidente del gobierno, .

"Este martes, el gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con ", porque un gobierno "que viola el (...) no puede ser socio de la Unión Europea", dijo Sánchez en un mitin electoral en la región de Andalucía.

"Es así de simple, así de sencillo", añadió.

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Israel respondió a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, que en un mensaje en español en la red social X, dijo que su país no aceptará una "lectura hipócrita" del gobierno de Sánchez, al que acusó de "".

"No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Recep Tayyip Erdogan, Venezuela de ", escribió el canciller israelí.

"Un gobierno", prosiguió Saar, que "recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán e , y que se ha dedicado a difundir antisemitismo".

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El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel entró en vigor en el año 2000, e incluye una cláusula que supedita la relación al respeto de los .

España cuestionó por primera vez el acuerdo en febrero de 2024, cuando Sánchez y el entonces primer ministro de Irlanda enviaron una carta conjunta a la Comisión Europea solicitando que evaluara si Israel cumplía sus obligaciones en materia de derechos humanos tras el inicio de la guerra en .

Desde entonces, Sánchez ha ido elevando gradualmente su tono en este asunto, ahora con la guerra en el , hasta llegar a la declaración de este domingo, que llega después de que, el viernes, Irlanda, Eslovenia y enviaran una carta a la Comisión pidiendo que "en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores se debata el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel".

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