Argentina declara al CJNG como organización terrorista; medida habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones

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El gobierno de Argentina declaró “organización terrorista” al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Así lo informó este jueves la Oficina de la Presidencia de Javier Milei en un comunicado.
“El CJNG se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo”, con presencia “en al menos 40 países”, incluyendo Argentina, señala.
La decisión de incluir al CJNG en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePeT) se basa “en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas”, dice el gobierno.
La medida sigue a la adoptada en 2025 por el gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos, que designó organización terrorista al CJNG junto con otros cinco cárteles mexicanos.
La inclusión del CJNG en el RePeT “habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”.
Asimismo, añade, “refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con aquellos países que ya han designado organización terrorista” al CJNG.
El comunicado manifiesta el “compromiso” de Milei “con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo”, y su convicción “inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya hizo con Hamas con el Cártel de los Soles, con la Hermandad Musulmana y, más recientemente, con la Fuerza Quds iraní”.
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ss
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