Reaparece Inzunza... en redes sociales; senador acusado en EU de narcotráfico publica foto con su madre, en Badiraguato

Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena acusado en Estados Unidos por presuntamente pactar con el crimen organizado, reapareció este 10 de mayo en sus redes sociales, con una fotografía de su madre con ubicación desde Batequitas, Badiraguato, en el estado de Sinaloa.

En su cuenta, el legislador sinaloense publicó la imagen acompañada con el texto: “aquí, donde mi madre me trajo al mundo. Sea tuya la bienaventuranza, hoy y siempre”.

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que hay una acusación formal en contra de Inzunza Cázarez, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

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De acuerdo con los señalamientos, los implicados pactaron con el Cártel de Sinaloa, facción de “Los Chapitos”, facilitándole el flujo de drogas hacia Estados Unidos. A cambio, supuestamente recibieron favores políticos para perpetuarse en el poder durante la elección de 2021.

Enrique Inzunza, senador acusado en EU de narcotráfico, reapareció este 10 de mayo en sus redes sociales. Foto: Captura

Desde entonces, el morenista se ha mantenido alejado de su escaño en el Senado de la República. El pasado 6 de mayo reportó su decisión de no acudir a las sesiones de la Comisión Permanente.

Según dijo, no ofrecería ocasión a la derecha conservadora de convertir la sesión en un espectáculo indigno del recinto parlamentario.

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En ese mensaje, garantizó que se localizaba en su tierra sinaloense, “a ras de suelo y con la frente en alto”.

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