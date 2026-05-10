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El presidente nacional del PAN, , afirmó que el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, dejó de ser un expediente aislado para convertirse en la radiografía de un Estado infiltrado, capturado y utilizado por el crimen organizado.

En un comunicado, el dirigente panista sostuvo que Sinaloa no vive una crisis accidental, sino las consecuencias de haber entregado el poder público a estructuras vinculadas con el narcotráfico y de que Morena se haya convertido en un “narco partido”.

“Mientras las familias buscan a sus desaparecidos y entierran a sus muertos, Morena protege a políticos acusados de operar para el narcotráfico”, señaló.

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Romero Herrera advirtió que las acusaciones en Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa exhiben un problema mucho más profundo: la presunta infiltración criminal en campañas, corporaciones policiacas, fiscalías, gobiernos y estructuras políticas del oficialismo.

Afirmó que Morena intenta esconder la gravedad del caso detrás de discursos sobre soberanía, mientras abandona a las víctimas de violencia y protege políticamente a los señalados por el gobierno de Estados Unidos.

“Ya no estamos frente a casos aislados. Estamos frente a un patrón sistemático de infiltración criminal en gobiernos, campañas, policías, aduanas, fiscalías y estructuras de Morena”, sostuvo.

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El dirigente nacional del PAN señaló que el caso Rocha Moya se suma a otros escándalos y señalamientos que involucran a personajes y gobiernos morenistas en distintas entidades del país, entre ellos Baja California, Tamaulipas, Tabasco y Michoacán, además de investigaciones relacionadas con huachicol fiscal, financiamiento ilegal y presuntos vínculos con grupos criminales.

Romero Herrera advirtió que no se puede poner en riesgo la relación con Estados Unidos, el futuro del T-MEC, la estabilidad económica del país y la imagen internacional de México solo para proteger a actores políticos señalados por vínculos con el narcotráfico.

Por ello, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a romper cualquier vínculo de protección política con personajes relacionados con estas acusaciones.

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“Presidenta : rompa el pacto. Rompa el pacto criminal que la mantiene atada a los acuerdos y vínculos construidos durante el sexenio de López Obrador con el crimen organizado”, expresó.

Jorge Romero sostuvo que Acción Nacional seguirá señalando cualquier intento de proteger desde el poder a actores relacionados con el crimen organizado. “Hay que decir las cosas por su nombre: Morena se convirtió en un narcopartido”, concluyó.

em/LL

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