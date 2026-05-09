Sheinbaum defiende la soberanía de México desde la frontera con EU; "esa no se puede negociar, ¡que viva México!"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que no se puede negociar la soberanía nacional, desde el estado fronterizo con Estados Unidos, frente a la tensión entre el presidente estadounidense Donald Trump y las acusaciones hacia el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Aprovechando que estamos aquí en un estado vecino, hay que decir que a todas y a todos los mexicanos nos corresponde tener una buena relación, sí, con el gobierno de Estados Unidos, porque somos vecinos, no nos vamos a ir a ningún lado, son 3 mil kilómetros de frontera, pero hay algo que no se puede negociar y eso es la soberanía nacional. ¡Que viva Sonora, que viva México, que viva México!”, expresó la mandataria federal.

Durante la presentación del Programa Nacional de Agua para el Campo, Sheinbaum también envió una felicitación a todas las mamás presentes por el Día de las Madres. Frente a cientos de personas, aseguró que regresará a Sonora con la finalidad de inaugurar hospitales y poner en marcha planes de justicia para comunidades y pueblos indígenas.

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Antes de la entrega de la primera etapa del Canal Principal en el municipio de Cajeme, maestros de telesecundaria exigieron el apoyo de la presidenta de México, pues 217 aspirantes aún no son basificados, por lo que se comprometió a coordinar una reunión de trabajo con el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, y el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Ante la interrupción de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que gritaban con megáfonos: “Claudia, mentiste con la abrogación del ISSSTE” y “Morena decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería” pidió respeto para las autoridades presentes e hizo una encuesta a mano alzada.

“Los que opinen que es hora de que hablemos y después atendemos a los compañeros, levanten la mano, bájenla. Los que crean que debemos atenderlos ahorita, levanten la mano. Bueno, pues, mayoría. Vamos a respetarnos para poder hablar en este si les parece”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo ante los reclamos del magisterio.

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Desde el Canal de las Pilas, entregó títulos de concesión de agua y destacó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) puso en marcha tecnificación de riego con la intención de garantizar una producción más rentable y más productiva. Informó que este año se destinarán 70 mil millones para 15 proyectos prioritarios en distintos lugares del país, entre ellos Sonora.

“Antes se robaban el dinero ahora, el dinero va para la gente, para los programas de Bienestar, para escuelas, universidades, bases de los trabajadores de la educación, salud y también para el campo. En el campo son cerca de 16 mil millones de pesos en fertilizantes gratuitos, cerca de 15 mil millones de pesos en producción para el Bienestar. Son alrededor de 37 mil millones de pesos este año en Sembrando Vida”, aseguró.

Sheinbaum Pardo mencionó que después de diversas reuniones con productores, comercializadores y empresas de alimentos se acordó plantear un ordenamiento del maíz donde todos los consumidores se comprometen a primero comprar la producción de maíz mexicano y luego importarlo, con el objetivo de bajar los precios de semillas y productos agrícolas.

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“Estamos a punto de firmarlo, han entrado ya prácticamente todos los productores del Bajío, parte de los productores de Chihuahua, los productores de Sinaloa y le voy a pedir aquí a Efraín (Morales) que junto con Columba López, que es la nueva secretaria de Agricultura, que pueda incorporar a los productores de maíz también de Sonora en este acuerdo integral”, dijo.

Previo al inicio del evento, un grupo de productores levantó carteles con las frases: “apoyo real al campo”, “presidenta esta puede ser nuestra última cosecha” y “campo en crisis” y la exigieron la intervención de la mandataria para establecer precios justos para el cultivo de trigo. Al respecto, Sheinbaum Pardo afirmó que los precios del trigo cayeron porque hay sobreproducción a nivel mundial además de las altas temperaturas en el estado.

“Tenemos que sentarnos a platicar porque esta situación del aumento de las temperaturas, muy probablemente está vinculada con el cambio climático. Tenemos que pensar entre todos sustitución de cultivos y otros esquemas que nos permitan garantizar que haya productividad en el campo, vinculada con esta tecnificación de riego que estamos haciendo y al mismo tiempo que haya mercado para el producto y el mercado que garantice el precio”, explicó.

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