Sheinbaum critica a oposición por visita de Díaz Ayuso; todavía piensan que México inició cuando llegó Hernán Cortés, dice

Luego de anunciar que llevará a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexico el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó a políticos de oposición que invitaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al país para reivindicar a Hernán Cortés.

“Imagínense ustedes que hay mexicanas y mexicanos que traen a una española recientemente, presidenta de la Comunidad de Madrid y reconocen a Hernán Cortés, el conquistador que si algo tuvo fue primero que llegó invadir los territorios que había en esta tierra y segundo, una terrible discriminación, violencia, esclavismo, exterminio. Y hay mexicanos que todavía piensan que México inició cuando llegaron los españoles, la Cuarta Transformación piensa que la grandeza de México, la grandeza cultural de México viene de los pueblos originarios, de los del norte, de los del centro, de los del sur”, comentó.

Durante la firma del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui en Bahía de Lobos, San Ignacio Río Muerto, Sonora, la mandataria federal reiteró que este Fondo será establecido en la Carta Magna con el objetivo de garantizar un presupuesto robusto a los pueblos originarios.

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“Ese fondo lo vamos a llevar a la Constitución para que cada año sea mayor y haya obligación siempre de los gobiernos de entregar el recurso a las comunidades y que las comunidades decidan a partir de sus propias decisiones en qué quieren usar esos recursos. Ese es el FAISPIAM, que es otra forma de hacer justicia a los pueblos originales”, afirmó.

Al expresar que “la fortuna que tenemos es que aquí no hay divorcio: gobierno y pueblos somos uno mismo”, reprochó que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se privatizó el agua y se abandonó el campo, debido a lo cual, a partir de la aprobación de la Ley de Aguas, se entregarán nuevos pozos a comunidades.

A pesar de que reconoció los avances hacia el reconocimiento de los pueblos indígenas, Sheinbaum indicó que seguirán entregando la tierra que les pertenece, el derecho al agua, vivienda, salud, educación y apoyos a productores y pescadores, por lo que instruyó a Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para coordinarse con autoridades estatales y atender demandas de los pobladores.

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La presidenta mexicana destacó que desde la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador a la fecha, se han regresado 45 mil hectáreas a pueblos indígenas y se implementaron los Planes de Justicia para reconocer la grandeza de México.

“Fueron muchos presidentes que miraron a otros países. Porfirio Díaz veía Francia como lo mejor y muchos otros que tuvimos, por lo menos seis sexenios que miraban al país del norte como el modelo a seguir, olvidándose del origen, el verdadero origen. (…) Los Planes de Justicia son eso, un reconocimiento a la justicia histórica que debe hacerse a todos los pueblos. Y los planes de justicia iniciaron aquí con el Pueblo Yaqui”, señaló.

Por su parte, Regino Montes destacó la inversión total de 18 mil 356 millones de pesos para que el Plan Yaqui se lleve a cabo: para esta región se han otorgado 3.4 millones de pesos. Y para el ejercicio fiscal correspondiente a 2026, se estiman 26.2 millones de pesos.

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Señaló que la restitución de tierras contempla 239 hectáreas y destacó que gracias a un acueducto construido, llega agua potable a las 53 localidades de las ocho comunidades del Pueblo Yaqui. Por otro lado, se destinaron 300 millones de pesos para consolidar el programa de ampliación del Distrito de Riego. Además, con una inversión de 24 millones de pesos, se implementó un comedor escolar de la niñez indígena que va a dar alimentación a 112 niñas y niños yaquis que estudian en la escuela primaria indígena.

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, informó que segunda entregarán escrituras de 29 mil hectáreas: “Ese es el respeto a la autodeterminación que ha sostenido a los yaquis a través de los siglos de lucha. Ustedes han demostrado a lo largo de la historia que saben resistir, que saben organizarse, que saben defender lo suyo. Nosotros hoy hacemos más que lo posible, lo justo para que tengan los medios que antes les negaron”, dijo.

En la mañana, Claudia Sheinbaum y el mandatario estatal también inauguraron el Hospital General de Zona No. 15 IMSS, Dr. Ernesto Ramos Bours en Hermosillo, como parte de su gira por la entidad.

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