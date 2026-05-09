Morena en Coahuila denunció agresiones y un presunto intento de homicidio en contra de Delia Aurora Hernández Alvarado, diputada y candidata por el distrito 4 en San Pedro de las Colonias, en hechos ocurridos este sábado en la Plaza de la secundaria Covantes del municipio de San Pedro.

A través de un video que circuló el mismo equipo de Morena, en Coahuila, se observa que un grupo de simpatizantes de ese partido, mujeres principalmente, se dicen de palabras con otros hombres en el lugar. En algún momento, un hombre vestido con camisa negra agrede a otro vestido con chaleco guinda de Morena.

En ese momento se comienzan a liar a palabras y agresiones verbales. Según un comunicado de Morena, los agresores están identificados como parte del PRI y UDC. Y señalan directamente a Édgar Sánchez del PRI-UDC de atentar contra la vida de la candidata y lo acusan también de ser el responsable de los hechos.

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A través de un comunicado, Morena denunció lo que considera una tentativa de homicidio y un acto de violencia política organizado que puso en riesgo la vida de compañeros, pues supuestamente las personas llevaban bates y fierros.

Al final, los hombres, supuestos agresores, suben a la caja de una camioneta y se retiran del territorio.

El partido exigió que la Fiscalía del Estado investigue los hechos como tentativa de homicidio y no minimice un ataque que incluyó amenazas directas contra una diputada local y actos claramente orientados a generar miedo e intimidación política. De igual forma, solicitó al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) las medidas de protección necesarias para la candidata Hernández Alvarado.

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“Es gravísimo que en pleno proceso electoral existan actores políticos dispuestos a utilizar grupos de choque para intentar imponer terror donde no pueden ganar con respaldo popular. Es inaceptable que en Coahuila continúen las peores prácticas de la violencia política, donde las amenazas y las agresiones buscaban silenciar a quienes piensan distinto y frenar la participación democrática de la ciudadanía”, se lee en el comunicado.

Hasta el momento, el PRI o la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) no han fijado una postura sobre estas acusaciones.

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JACL/cr