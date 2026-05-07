Zacatecas.- Un contingente de productores de frijol irrumpieron en la sesión del congreso zacatecano para denunciar que hay incumplimiento de los acuerdos establecidos con las autoridades federales y estatales, que hace semanas se pactaron con la finalidad de que en los centros de acopios se les recibiera mil 500 toneladas de frijol.

Los manifestantes que en el mes de marzo se manifestaron durante varios días con toma de carreteras y plantones durante el Festival Cultural de Zacatecas, nuevamente regresaron a las manifestaciones, pero ahora más molestos.

Incluso, al estar en el recinto legislativo y ver al diputado Jesús Padilla (Morena), le gritaron en su cara que él era uno de los principales “coyotes” institucionales que se beneficiaron con el acopio de frijol.

Productores de frijol en congreso de Zacatecas. Foto: Diana Valdez

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El diputado local, que también ha sido líder frijolero, estaba en una esquina de la sala de plenos y al ver que era señalado directamente por los manifestantes, quienes le exigían respuestas, finalmente se acercó a los productores y de inmediato lo encararon y le dijeron: “¿Qué le hicieron al dinero del frijol? Tú eres unos de los principales.. ¿A ver por qué no has hecho nada por nosotros? A ver cabrón tú eres uno de los principales que han cobijado a Olais, que se han chingado la lana del frijol (…) ¡Ya estamos hasta la madre!”

Con mentadas de madre exigían a Padilla respuestas y le pedían que intercediera para que los atendiera directamente Angel Olais, jefe operativo de los centros de Alimentación para el Bienestar, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal y Gerardo Luis Cervantes Viramontes, secretario del Campo.

Los manifestantes dijeron que al incumplirles los acuerdos tuvieron que elevar las medidas de protesta en el recinto legislativo, debido a que las primeras acciones fue la toma de las instalaciones de la Secretaría del Campo, pero sin obtener respuesta.

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dft