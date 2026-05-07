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Ciudad Juárez.- La gobernadora de , , pidió respeto mutuo entre gobiernos, después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se lanzara contra el PAN por la visita y reunión que sostuvieron algunos mandatarios estatales con Isabel Díaz Ayuso.

En atención a medios de comunicación, la mandataria estatal le pidió respeto y al mismo tiempo afirmó que no se deben de hacer las cosas personales.

“Como gobernadora yo sí creo que debemos merecernos un respeto mutuo, los gobernadores y la jefa del ejecutivo. Ella tiene todo nuestro respeto, tiene todo nuestro aprecio y lo que queremos es trabajar por nuestros estados, entonces por eso no hagamos las cosas personales, hagamos las cosas como debemos de hacerlas, trabajando nosotros por nuestros estados y ella por el país. El país tiene muchos problemas y nuestros estados también”, comentó.

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Agregó que “yo lo que creo que suceden muchas cosas en el país y Chihuahua y el país tienen demasiados problemas y que debemos dejar de personalizar las cosas y debemos de dejar de hacer aseveraciones sobre una persona, dejar que el proceso lleve su curso y que no se vulnere la presunción de inocencia y seguir trabajando”.

Acerca del tema de los agentes de la Agencia Estatal de Investigación citados en la Fiscalía General de la República (FGR) local y el caso del narcolaboratorio, la mandataria estatal volvió a negarse a dar declaraciones.

“Vamos esperando a las investigaciones. Ahorita no me gustaría dar ninguna noticia sobre lo que se encontró, lo hay, lo que se dio. Mejor esperemos esas investigaciones y bueno los facultados para hablar es la Fiscalía General del Estado y de la República”.

Finalmente afirmó que en “eso están”, al confirmar que los agentes de la Agencia estaban hoy declarando en la FGR local.

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dft

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