Delicias, Chihuahua.- La gobernadora Maru Campos Galván (PAN) reiteró su compromiso de desempeñarse siempre en el marco de la ley y trabajar de manera coordinada con las instituciones dedicadas a fortalecer el Estado de Derecho.

Ante los recientes señalamientos que se han hecho de las investigaciones del narcolaboratorio en el municipio de Morelos en la Sierra Tarahumara, afirmó que las indagatorios siguen su curso y recordó que el gobierno del estado creó una Unidad Especializada que ya reportó sus primeros resultados.

"Mantendremos la coadyuvancia con las indagatorias a cargo de la Fiscalía General de la República" y se proporcionará información con transparencia y puntualidad para esclarecer los hechos ocurridos el 19 de abril, así como determinar sus causas y responsables, especificó.

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"No descansaremos hasta consolidar la paz en todo el territorio estatal", dijo en la ceremonia de Toma de Compromiso del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Delegación Delicias, que presidirá Javier Alvídrez Morales.

Campos Galván comentó que el ejercicio más acabado de la soberanía, es garantizar condiciones de vida dignas. “Calles seguras, certeza para los negocios y tranquilidad para las familias”, expresó ante representantes de la iniciativa privada, política y social de la región centro-sur del estado.

“Seguiremos enfrentando este cáncer con determinación, para evitar que las drogas contaminen nuestras comunidades. Es una responsabilidad moral y política que asumimos con toda decisión”, aseguró.

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Y precisó: “A las familias chihuahuenses les reiteramos que comprendemos nuestra responsabilidad irreductible de garantizar la paz. Es nuestro deber, pero también una responsabilidad patriótica”.

Además manifestó que Chihuahua ha demostrado históricamente su capacidad de salir adelante, por lo que su administración mantendrá firme el compromiso de avanzar, sin descanso, por la paz y el bienestar de las familias del estado.

En su intervención, el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra, agradeció a la titular del Ejecutivo por su presencia en el evento, un signo colaboración que hace mucha falta en México.

“México necesita mucho diálogo social y real. Un diálogo que nos lleve precisamente a la colaboración. Y ese diálogo es la mejor forma de enfrentar los retos que tiene hoy nuestro país en lo externo y en lo interno”, consideró.

En la ceremonia estuvieron presentes además el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez; la magistrada Diana Félix, en representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el coronel Juan Octavio Ortíz, comandante del 66 Batallón de Infantería y el presidente saliente de Coparmex Delicias, Héctor Iracheta.

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