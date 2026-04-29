EU solicita detención con fines de extradición de Rubén Rocha; FGR evalúa si existen pruebas por narcotráfico

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La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y los acusados por narcotráfico.

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