Ariadna Montiel dejó la Secretaría del Bienestar para competir por la dirigencia de Morena por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció su trabajo e informó que seráLeticia Ramírez Amaya quien la reemplace.

En un video grabado junto a integrantes de la dependencia, responsables territoriales y delegados encargados de la operación de los programas sociales, la Mandataria federal informó sobre la decisión y reconoció el trabajo de Montiel al frente de la institución encargada de distribuir apoyos como la pensión para adultos mayores y los programas dirigidos a personas con discapacidad.

Lee también Tatiana Clouthier busca la gubernatura de Nuevo León; "soy la más preparada", afirma

“El día de hoy, Ariadna me ha dicho que deja a la Secretaría de Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todas y todos”, expresó Sheinbaum, al subrayar que desde el gobierno se mantiene la defensa del proyecto de transformación de la vida pública del país.

Sheinbaum concluyó el mensaje deseándole éxito a la ahora exsecretaria en sus nuevas tareas y reiteró que el equipo de Bienestar continuará trabajando “por el pueblo de México”.

¿Quién es Leticia Ramírez, la nueva secretaria del Bienestar?

Durante el mismo anuncio, la titular del Ejecutivo federal dio a conocer que Leticia Ramírez Amaya asumirá la Secretaría de Bienestar en sustitución de Montiel.

La nueva responsable de la política social se desempeñó previamente como secretaria de Educación Pública durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y actualmente colaboraba con Sheinbaum en la Presidencia.

“Leti (Ramírez) va a ser ahora la secretaria de Bienestar, ocupa el lugar de Ariadna”, indicó la presidenta, al destacar la trayectoria de Ramírez Amaya, con quien —dijo— ha trabajado desde hace años en tareas territoriales.

Ramírez gradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la confianza para encabezar la Secretaría de Bienestar en lugar de Ariadna Montiel.

"Trabajaremos con amor y convicción para que el bienestar y la justicia social continúen llegando a todas las familias mexicanas", escribió en sus redes sociales.

Lee también PVEM asegura que ya tiene todos sus perfiles para elección 2027; "esto no es chantaje ni una amenaza a nuestros aliados"

Programas sociales se mantienen garantizados: Sheinbaum

Sheinbaum también aprovechó el mensaje para reiterar que los programas sociales se mantienen garantizados como derechos constitucionales, por lo que, aseguró, no pueden ser retirados.

"Que sepan que los programas están, como siempre, en la Constitución, que ya nadie puede quitarle la pensión y todos los programas de bienestar al pueblo de México”, afirmó.

En el video, Montiel agradeció la confianza de la presidenta, mientras que Ramírez Amaya expresó su compromiso con la continuidad de los programas sociales.

Ariadna Montiel busca la dirigencia de Morena

"Me siento muy orgullosa de formar parte de la Cuarta Transformación y de contribuir a que el bienestar sea un derecho para el pueblo de México", expresó Montiel en sus redes sociales al informar de su renuncia.

Comentó que busca participar en la elección de la Presidencia Nacional de Morena: "Nos mueven los principios del Humanismo Mexicano y la convicción de seguir organizándonos para que la transformación continúe".

En su mensaje, aprovechó para agradecer al expresidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que cierra esta etapa "con la satisfacción del deber cumplido".

Lee también Senado aprueba informe de labores de la GN; reporta 206 agresiones contra elementos, en 191 casos repelió con arma de fuego

Una información relevante para todas y todos. pic.twitter.com/HVEytfjYwT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 29, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc