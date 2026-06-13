La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará al mediodía de este sábado su Asamblea Nacional Representativa (ANR) para hacer un balance de los 13 días de huelga nacional y definir si mantiene el plantón instalado en la Ciudad de México, continúa con las movilizaciones o modifica su estrategia de lucha ante la falta de acuerdos con el gobierno federal.

La reunión de la máxima instancia de decisión de la Coordinadora se llevará a cabo luego de una semana marcada por bloqueos, marchas, protestas y desencuentros con las autoridades federales, así como por la cancelación de una mesa de negociación programada para este viernes con las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Ciudad de México.

Durante un posicionamiento político realizado ayer al término de una actividad en Avenida Revolución, los secretarios generales de la CNTE acusaron al gobierno federal de mantener una actitud de cerrazón frente a las exigencias del magisterio y advirtieron que podrían endurecer las movilizaciones si no existe una negociación efectiva.

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Maestros de la CNTE avanzan por Tlalpan en su intento de llegar al Estadio Ciudad de México previo a la inauguración del Mundial 2026 (11/06/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Los dirigentes señalaron que pese al discurso de transformación impulsado por la administración federal, no se observa voluntad para resolver las demandas históricas del movimiento, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales y el regreso a un régimen solidario de pensiones.

"Es el Estado, independientemente del color con el que se revista", sostuvieron al criticar que el gobierno mantenga prácticas similares a las de administraciones anteriores y privilegie intereses económicos sobre los derechos laborales de los trabajadores.

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La dirigencia también condenó la cancelación de la mesa de negociación prevista para este viernes con el magisterio capitalino, hecho que calificó como una muestra más de incumplimiento por parte de las autoridades federales.

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Maestros de la CNTE cierran cruce de Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Bucareli este 12 de junio. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Denunció el despliegue de miles de elementos policiacos durante las movilizaciones de los últimos días, así como operativos de contención y restricciones al tránsito de los contingentes, medidas que consideró un intento por criminalizar la protesta social.

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Los dirigentes rechazaron además los señalamientos que buscan vincular a la Coordinadora con grupos de ultraderecha y defendieron el carácter pacífico de las acciones emprendidas por el movimiento.

La CNTE reiteró que las propuestas presentadas por el gobierno federal en las mesas de diálogo no atienden el fondo de sus demandas, pues mantienen intacto el sistema de Afores y de cuentas individuales contemplado en la Ley del ISSSTE de 2007.

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Ante este escenario, la Asamblea Nacional Representativa evaluará los resultados de las movilizaciones realizadas desde el inicio de la huelga nacional y determinará si el movimiento mantiene el plantón en el Zócalo capitalino, refuerza las protestas o redefine su plan de acción para las próximas semanas.

El magisterio disidente insistió en que no levantará el paro mientras no existan respuestas concretas a sus demandas centrales.

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