Culiacán. - En la colonia Álamos Uno, de la ciudad de los Mochis, un perrito pastor belga malinois que lleva por nombre “Valentín” fue reportado por su dueño como robado por un hombre que lo subió a su automóvil Nissan y huyó con él, por lo que a través de redes sociales pidió la colaboración de la sociedad para recuperarlo.

Su propietario divulgó que una persona que conducía un Nissan, el cual vestía un short, playera y tenis, luego de descender de la unidad se introdujo a un baldío, en la calle Capomos, y tomó a su pequeña mascota, a la que posteriormente subió y se retiró rápidamente del lugar.

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La familia propietaria de esta mascota acudió a la Vicefiscalia General del Estado a interponer la denuncia respectiva por el robo, llevando consigo un video que obtuvo sobre las maniobras del presunto ladrón del animal para que se investigue su identidad.

Mediante mensajes, los dueños del cachorro de pastor belga malinois publicaron en las redes sociales una foto de este con un mensaje en el que señalan que no desean entrar en conflicto con nadie y solo quieren que les devuelvan al pequeño animal que se encontraba en un lote baldío, cercano a su hogar en la colonia Álamos Uno, en la ciudad de los Mochis.

Denuncian ataque a perrito con machete

En este mismo municipio, colectivos defensores de animales denunciaron que en la colonia Santa Alicia, un pequeño perrito, al que lo nombran “Moco” fue atacado con un machete por una persona que aún no está identificada.

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Vecinos de dicha colonia que lo encontraron malherido lo trasladaron a un veterinario divulgaron el hecho en las redes sociales y pidieron la colaboración de las personas para poder identificar al presunto agresor del animalito que presentó una fuerte herida.

En su mensaje, solicitaron la solidaridad económica para sufragar los gastos médicos y de recuperación del pequeño animalito, ya que la herida que presentó fue grave y el médico veterinario que lo atendió, les hizo varias recomendaciones de cuidados.