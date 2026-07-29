Para cualquier boxeador mexicano, no existe un mejor sentimiento de orgullo que representar al país en un Campeonato Mundial o unos Juegos Olímpicos. Saúl 'Canelo' Álvarez es consciente de eso y por eso, apoyará a Josué Zepeda, un joven pugilista de Baja California a cumplir su sueño.

A través de redes sociales, Zepeda publicó que fue convocado por tercera ocasión para representar a México en el Campeonato Mundial de Boxeo Sub-19 que se celebrará en Budva, Montenegro, del 14 al 28 de octubre. Sin embargo, reveló que no tenía el dinero suficiente para poder asistir y pidió ayuda a sus seguidores para lograr su cometido.

El joven talento tricolor es parte de la división Ligero de 60 kilogramos y necesitaba 80 mil pesos para cubrir los gastos del viaje y de su estadía en Europa. Ahí fue donde apareció Canelo.

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En el video, Zepeda menciona que la fecha límite para juntar el dinero es el 21 de agosto, pero el excampeón indiscutido del peso supermediano le comentó que le hará llegar el dinero con antelación.

“Quiero compartirles una noticia que, a la vez que me llena de mucho orgullo, me entristece un poco, ya que acaban de convocarme para representar a México por tercera ocasión. La mala noticia es que nosotros tenemos que cubrir todos los viáticos, y serían alrededor de 80 mil pesos. Espero contar con todo su apoyo; cualquier donación y cualquier aporte son muy bienvenidos”, expresó Zepeda.

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"Te van a contactar para que estés pendiente, ¡cuenta con ellos y mucho éxito!", publicó Canelo en la sección de comentarios.

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¿QUIÉN ES JOSUÉ ZEPEDA?

Originario de Baja California, Zepeda ha representado a México en repetidas ocasiones.

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Ha representado a Baja California en los Nacionales CONADE 2025; conquistó la medalla de bronce en el Torneo Internacional Boxam Joven y Junior 2025; en 2026 estuvo en la Future’s Cup celebrada en Tailandia, y ha dicho presente en los torneos clasificatorios del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDEBC) para los Juegos Olímpicos de la Juventud.

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