Vecinos de la colonia Fuentes Brotantes, en la alcaldía Tlalpan, solicitaron formalmente una reunión con diputados locales para exponerles su preocupación por la construcción de la estación Ceforma de la Línea 4 del Cablebús.

A través de un oficio enviado al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jesús Sesma, las y los integrantes de la Copaco y de la Comisión del Cablebús, integrada por vecinos de Unidad Habitacional Fuentes Brotantes, pidieron ser recibidos por el Pleno de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.

Lo anterior deriva de la presentación, en la sesión de la Comisión Permanente del pasado 15 de julio, de un Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Obras (Sobse) para que, en el ámbito de sus atribuciones, emita una respuesta fundada y motivada al escrito presentado el 31 de octubre de 2025 por la Copaco de la Unidad Habitacional Fuentes Brotantes relacionado con el proceso de construcción de la estación Ceforma, de la futura Linea 4 del Cablebús, solicitud que se analiza en la Comisión legislativa.

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“Consideramos de suma importancia que nuestra voz sea escuchada en el Pleno de la Comisión ya que solicitamos formalmente la realización de una consulta ciudadana. No obstante, han transcurrido nueve meses sin que hayamos recibido respuesta alguna a nuestra petición. Además, durante ese periodo se han presentado diversos hechos que incrementan nuestra preocupación y que ponen en riesgo aspectos fundamentales relacionados con la legalidad de proyecto, la seguridad de la población y la protección del medio ambiente”, señala la solicitud.

En su solicitud de audiencia explican que la construcción de la estación Ceforma viola la propiedad privada, pues obtuvieron diversos documentos oficiales de los que se desprende que las áreas donde se pretende instalar varias de las torres forman parte de las áreas comunes de la Unidad Habitacional, cuya copropiedad corresponde a todos y cada uno de los condóminos, conforme a los porcentajes de indiviso establecidos en el régimen de propiedad en condominio.

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Además, comentaron que la Secretaría de Obras ha incumplido diversas disposiciones ambientales al pretender construir la estación Ceforma dentro de la Unidad Habitacional Fuentes Brotantes sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) debidamente autorizada.

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Por todo esto, las y los vecinos solicitaron ser recibidos por los integrantes de la Comisión a efecto de exponer personalmente los antecedentes, las pruebas documentales y los argumentos jurídicos, técnicos, ambientales y sociales relacionados con el proyecto de construcción de la estación Ceforma de la Línea 4 del Cablebús.

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El pasado 15 de julio, Jesús Sesma presentó un Punto de Acuerdo, turnado a comisiones, para solicitar a la Sobse un informe detallado sobre la construcción de la estación Ceforma, de la Línea 4 del Cablebús.

LL