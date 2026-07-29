Un hombre de aproximadamente 50 a 55 años resultó policontundido luego de volcar el vehículo que conducía sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Pedro Arvizu, en la colonia Emiliano Zapata, alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Kia Soul azul perdió el control de la unidad tras presentar un malestar físico, por lo que se impactó contra la guarnición, la malla ciclónica del Tren Ligero, a la altura de la estación Nezahualpilli, y un árbol, para finalmente quedar volcado.

Antes del arribo de los cuerpos de emergencia, algunos transeúntes lograron colocar nuevamente el vehículo sobre sus cuatro ruedas.

Al sitio acudieron policías de la SSC, personal de Tránsito, Policía Auxiliar, Protección Civil, bomberos del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos del ERUM. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

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Al sitio acudieron policías de la SSC, personal de Tránsito, Policía Auxiliar, Protección Civil, bomberos del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos del ERUM, quienes valoraron al conductor.

Los servicios médicos diagnosticaron al hombre con policontusiones y una crisis hipertensiva. Aunque se recomendó su traslado a un hospital para recibir atención especializada, el conductor se negó a ser llevado por la ambulancia.

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Las autoridades solicitaron una grúa para retirar el vehículo y trasladarlo a los carriles centrales, mientras se esperaba la llegada de la aseguradora para continuar con los procedimientos correspondientes. El incidente provocó afectaciones parciales a la circulación en la zona.

vr/cr