[Publicidad]
Tras deslindarse de un documento que anunciaba la suspensión de consultas o cerrar la clínica, trabajadores del Hospital General de Xoco indicaron que siguen con la exigencia del cese de presuntos actos de maltrato al personal.
En conferencia de prensa, el cirujano plástico Francisco Hernández Jiménez, médico de base del hospital e integrante de la mesa de trabajo, afirmó que el personal mantiene sus actividades de manera normal y que su principal exigencia continúa siendo el cese de los presuntos actos de violencia laboral.
“Nosotros no hicimos ese comunicado. No vamos a dejar de trabajar ni vamos a cerrar las instalaciones. Seguimos atendiendo a los pacientes”, señaló.
Lee también Brugada refuerza plan contra inundaciones en Xochimilco; invertirán 372 millones en obras hídricas
Explicó que el movimiento surgió en marzo de este año, aunque las inconformidades comenzaron desde 2025, debido a lo que calificó como un trato indigno hacia los trabajadores, que incluye humillaciones, amenazas, cambios de adscripción y presuntas represalias contra quienes integran la mesa de trabajo.
Hernández Jiménez detalló que las denuncias han sido presentadas por la vía laboral, primero ante sus superiores y posteriormente con el respaldo de distintas secciones del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, sin que hasta el momento exista alguna denuncia penal o administrativa contra las autoridades del hospital.
[Publicidad]
El médico señaló que una de las principales demandas era la salida del entonces administrador, a quien responsabilizó de generar un ambiente de hostigamiento laboral, situación que, aseguró, ya ocurrió. Sin embargo, afirmó que aún persisten diversas problemáticas relacionadas con el trato al personal.
Lee también Detienen a mujer colombiana con droga en Álvaro Obregón; investigan vínculo con robos a casas en Edomex
También indicó que existen periodos en los que faltan medicamentos o insumos médicos, aunque aclaró que no se trata de un desabasto total. Como ejemplo, explicó que algunos antibióticos dejan de estar disponibles a mitad de un tratamiento, obligando a modificar la terapia de los pacientes.
[Publicidad]
No obstante, reconoció que la Secretaría de Salud realiza esfuerzos para abastecer los hospitales y sostuvo que el principal problema en Xoco no es la falta generalizada de medicamentos.
“El problema central del Hospital General Xoco es el trato digno hacia los trabajadores”, concluyó.
Lanzan la Segunda Bienal de Urbanismo; buscan premiar los mejores proyectos de México y América Latina
vr/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Mundo
EU reanuda ataques contra Irán; responde a ofensiva de Teherán contra sus tropas
Universal Deportes
México sufre ante Puerto Rico en su debut durante los Juegos de Santo Domingo 2026
Mundo
Jurado de EU declara culpable por terrorismo al atacante de Salman Rushdie; enfrentará cadena perpetua
Estados
Quintana Roo mejora su calificación crediticia; HR Ratings reconoce finanzas más sólidas
Espectáculos
Presentan Abominablez ‘El Musical’, espectáculo que combina música en vivo, actuación y performance
Espectáculos
Se acabo la calma, así será la primera gala de nominación en La Casa de los Famosos México 4
Espectáculos
Cynthia Klitbo explota contra la actitud de Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México 4
La Roja
¿Para qué nacen? Detienen a dos sujetos que asaltaron a un automovilista en la Álvaro Obregón