La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, propuso que en los 66 módulos de las y los diputados locales se canalicen y acompañen casos de despojo.

Al fijar un posicionamiento durante la Comisión Permanente de este miércoles, la legisladora comentó que, como representantes de la ciudadanía, valdría la pena que puedan instalar o estar atentos a que, si hay vecinas y vecinos que requieran de la asesoría jurídica o acompañamiento por sufrir algún despojo, lo hagan.

“Propongo que los 66 módulos de las y los legisladores estén atentos también a la recepción de cualquier solicitud que así lo hagan. Nosotros hemos atendido a diversas vecinas y vecinos y creo que también valdría la pena hacer un llamado a las alcaldías, como primer contacto de gobierno con las vecinas y los vecinos, creo que eso es muy importante porque, desafortunadamente, los índices en donde más despojos hoy se han verificado o se tienen denuncias, ya sea en medios o en algunos otros espacios, son Benito Juárez, Cuauhtémoc, sin decir que no pasa en otros lados”, expuso.

"Creo que es muy importante que logremos hacer una cohesión entre todos los niveles de gobierno", mencionó Xóchitl Bravo. Foto: Especial

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Y añadió: “Creo que es muy importante que logremos hacer una cohesión entre todos los niveles de gobierno, pero también con las y los diputados. Así es que creo que esto es muy importante, decirle a la gente de la ciudad que nosotras y nosotros estamos para coadyuvar, para generar vínculos, para acompañar en lo que sea necesario. Creo que lo más importante es el patrimonio de la gente y se le debe de proteger en este derecho que se tiene a tener un espacio dónde vivir, dónde habitar, pero sobre todo hacerlo de manera sin temor, sin tener algún inconveniente”.

La diputada panista Lizzette Salgado recordó que en noviembre del año pasado el Congreso aprobó diversas reformas para combatir los despojos y que, previamente, en junio el Gobierno de la Ciudad instaló un gabinete con ese mismo objetivo; sin embargo, la ciudad enfrenta una realidad que la rebasa en este tema. “Y digo lo rebasa, porque de 2020 a la fecha se han registrado más de 25 mil casos, de los cuales menos del 2% por ciento han obtenido resolución judicial”.

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Ante esto, llamó a las autoridades de seguridad, gobierno y procuración de justicia para que actúen con mayor fuerza en el combate de este delito, “protejan de manera efectiva a las víctimas y actúen contra quienes fomentan esta práctica, en especial si son servidores públicos o notarios”.

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Paulo García, de Morena, recalcó que todos deben entrarle al tema de los despojos, pues desde el Legislativo deben fortalecer el marco jurídico que tiene el Registro Público, “tenemos que darles mayores herramientas a las instituciones para poder atender este tema y buscar la manera de castigar con mayor relevancia a las personas que hacen este tipo de fraudes, en donde abren o realizan trámites con personas ya fallecidas o bien, con notarios de otros estados que, bueno, son seguramente apócrifos, pero si nosotros no damos esas herramientas para evitar que estas personas sigan operando, pues bueno”.

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