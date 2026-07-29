La Asociación Mexicana de Urbanistas y ONU Hábitat invitó a los arquitectos, ingenieros y diversos especialistas en la materia a inscribir su proyecto a la segunda Bienal de Urbanismo.

El presidente del comité organizador de la Bienal, Salvador Herrera, explicó que esta convocatoria tiene como objetivo identificar experiencias exitosas y concretas del urbanismo para replicarlas.

“Nuestras ciudades viven momentos de crisis estructurales importantes en la región y con la Bienal queremos poner ese foco, esa luz en esas experiencias exitosas”, refirió durante el lanzamiento oficial frente a medios de comunicación.

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Explicó que para la edición 2026 se ampliará la participación para toda América Latina, no sólo en México. Además, la inscripción seguirá sin costo para quienes deseen participar, ya sea de manera individual o en colectivo.

Herrara remarcó que los proyectos inscritos deben estar ejecutados, publicados o implementados.

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Lanzan la Segunda Bienal de Urbanismo. Foto: Karla Guerrero

“No es una feria de ideas o de conceptos, no es a ver si pasa o sucede, para eso hay otros foros, éste es: lo lograste, te premiamos”, agregó.

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Comentó que hay cinco categorías para participar: regulaciones urbanísticas, como normas, reglamentos o leyes; instrumentos de planeación y financiamiento, como planes de desarrollo urbano; proyectos de urbanismo, por ejemplo el diseño urbano, la movilidad o el espacio público; los programas de impacto social; así como los trabajos de investigación.

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Aunque la convocatoria fue publicada desde el siete de mayo, el coordinador general de la Bienal refirió que la fecha límite de entrega de trabajos será el 11 de septiembre hasta las 23:59 horas; ya que el proceso de evaluación será del 5 al 30 de octubre, mientras que la ceremonia de premiación está programada para el 13 de noviembre.

Lanzan la Segunda Bienal de Urbanismo. Foto: Karla Guerrero

En esta edición habrá 10 ganadores, cinco para proyectos de México y cinco para América Latina, así como una mención honorífica en cada categoría. Los campeones recibirán una estatuilla y un certificado.

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José Luis Cortés Delgado, presidente del jurado de la segunda Bienal, detalló que se han registrado hasta el momento 108 proyectos de 8 países y más de 10 estados de la República Mexicana.

Además, apuntó que entre el jurado estará la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital, Myriam Urzúa, al igual que el director general de ordenamiento metropolitano y regional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Enrique Soto Alva.

LL