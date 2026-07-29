La consulta pública sobre los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias abrió un nuevo debate entre el Gobierno de México y algunos comunicadores.

Mientras la administración federal sostiene que el proyecto busca fortalecer la protección de las audiencias en radio y televisión, personas como Chumel Torres consideran que las disposiciones podrían convertirse en un mecanismo que afecte el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.

Chumel Torres. Foto: Instagram. @chumeltorres

El proceso de consulta permanecerá abierto del 27 de julio al 21 de agosto, periodo durante el cual ciudadanos, concesionarios, académicos y organizaciones civiles podrán presentar observaciones antes de que las reglas sean emitidas de manera definitiva.

Chumel Torres expresa preocupación por el alcance de las medidas

Por medio de una publicación en Facebook, el comunicador aseguró que la explicación presentada por Luisa María Alcalde respecto a la obligación de que las estaciones de radio y televisión cuenten con un código de ética y designen a un defensor de las audiencias encargado de recibir y atender las inconformidades del público, es preocupante.

"Te va a hablar al oído: "Oiga, yo creo que eso que dijeron es falso." Es como cuando se asustan con los comentarios de YouTube. La gente así se va a comportar siempre. Y ahora me están pidiendo, bueno, consulta pública, para que este defensor de las audiencias, vamos a tener aquí a un cuate en medio diciendo "esto no lo puedes decir", dijo.

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Ante ello, cuestionó el alcance de esa figura, pues planteó dudas sobre quién determinaría cuándo una información puede ser considerada falsa o inexacta, ya que a su juicio, esa interpretación podría generar conflictos.

La propuesta contempla la posibilidad de revocar concesiones de radio y televisión a los concesionarios cuando así lo requiera el interés público o por motivos de seguridad nacional. Foto: Instagram y Yaretzy M. Osnaya. EL UNIVERSAL

Como ejemplo, señaló que incluso omisiones en la redacción de una nota, como no utilizar determinados términos jurídicos, podrían derivar en cuestionamientos sobre la veracidad de la información, aun cuando existan registros audiovisuales que respalden los hechos difundidos.

"Otra vez la presidenta Sheinbaum dijo: "No, no es censura, muchachos, es un proceso de autorregulación." Es que estos eufemismos del bienestar son una cosa muy bellísima. Siempre es de: "Oiga, se quemó Dos Bocas". No, incineró esporádicamente. "Oiga, ma*aron unos des**artizados ahí". No, los cuartizaron al revés, agregó.

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Además afirmó que, desde su perspectiva, la discusión debe analizarse con cautela debido al contexto político y al impacto que, según consideró, han tenido las críticas dirigidas al Gobierno en medios de comunicación y plataformas digitales.

También señaló que varios de los principios incluidos en los lineamientos, como el derecho de réplica, la obligación de distinguir entre información y opinión, el acceso a información veraz y las medidas de accesibilidad para personas con discapacidad, ya forman parte del marco jurídico vigente.

"Molesta demasiado que estos señores quieran enseñarle el Padre Nuestro al padre", agregó.

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Por último sostuvo que, una vez concluido el proceso de consulta, existe la posibilidad de que los lineamientos sean aprobados sin modificaciones de fondo. Por ello, consideró que el debate debe centrarse en el alcance que podrían tener las nuevas disposiciones para los medios de comunicación y el ejercicio de la actividad periodística.

"Ellos van a hacer esto porque les encanta y les ha dolido mucho en los votos y en la percepción, en la opinión pública [...]Ya sabes que son unos corruptazos [...] ya estamos sabiendo que no pueden con el crimen organizado, ya estamos sabiendo que no pueden con el abasto de medicinas, y cada vez que sale nota del abasto de medicinas, manazo. Pero no es la culpa", finalizó.

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Sheinbaum rechaza que exista un intento de censura

Ante las críticas de varios usuarios, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el objetivo del Gobierno sea censurar a periodistas o concesionarios de radio y televisión. La mandataria sostuvo el 29 de julio que la finalidad de los lineamientos consiste en garantizar los derechos de las audiencias y no en restringir la libertad de expresión.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa de este 29 de julio desde Palacio Nacional (29/07/2026). Foto: EFE/ Isaac Esquivel

En Palacio Nacional explicó que los lineamientos contemplan establecer la obligación de contar con un código de ética y designar una persona defensora de las audiencias. Por lo que aseguró que “más que ser un filtro”, será un espacio para presentar quejas sobre desinformación.

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