El Gobierno de México informó que los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para garantizar los derechos de las audiencias y establecer los códigos de ética en radio y televisión permanecerán en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto, con el propósito de que ciudadanos, concesionarios, académicos y organizaciones civiles presenten observaciones y propuestas antes de su entrada en vigor.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que los lineamientos derivan de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y buscan hacer efectivos los derechos de las audiencias reconocidos en la Constitución.

Alcalde recordó que esos derechos fueron incorporados al texto constitucional en 2013 y desarrollados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014. Sin embargo, señaló que una reforma de 2017 eliminó diversas disposiciones en la materia, cambio que posteriormente fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que representaba un retroceso.

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Derechos de las audiencias en radio y televisión. Foto: IStock

“Con la nueva ley se recuperan y fortalecen los derechos de las audiencias”, afirmó.

La funcionaria explicó que los lineamientos aplican exclusivamente a radio y televisión, tanto de uso comercial como público y social, y serán obligatorios para concesionarios de televisión abierta, radio, televisión y audio restringidos, así como para las empresas programadoras.

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Detalló que el documento define los derechos de las audiencias y las obligaciones de los medios para garantizarlos, además de establecer la obligación de contar con un código de ética y designar una persona defensora de las audiencias.

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Derechos de las audiencias en radio y televisión

Entre los derechos que contempla el proyecto destacan recibir información veraz y oportuna; distinguir claramente entre información noticiosa y opinión; diferenciar la publicidad del contenido editorial; garantizar el derecho de réplica y fortalecer la accesibilidad para personas con discapacidad mediante herramientas incluyentes.

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Asimismo, los lineamientos establecen que todas las estaciones de radio y televisión deberán elaborar un código de ética que incorpore expresamente los derechos de las audiencias, los criterios editoriales y los mecanismos para presentar quejas.

También deberán nombrar una persona defensora de las audiencias, quien deberá actuar con imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia, además de atender y resolver las inconformidades presentadas por el público.

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Radio. Foto: Pixabay

Alcalde explicó que, cuando una audiencia considere vulnerados sus derechos, podrá presentar una queja ante la defensoría correspondiente, la cual solicitará un informe al medio y emitirá una recomendación si encuentra irregularidades. En caso de incumplimiento, el asunto podrá escalar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y, en última instancia, derivar en sanciones o multas.

La consejera jurídica precisó que las defensorías contarán con un plazo de 20 días para resolver las quejas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la consulta pública permitirá enriquecer los lineamientos con las opiniones de los distintos sectores involucrados.

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La mandataria aclaró que la regulación actualmente se limita a los concesionarios de radio y televisión, por lo que la prensa escrita y las plataformas digitales no están incluidas.

No obstante, señaló que ese escenario podría analizarse más adelante.

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“La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría en todo caso que revisarse si es necesario o no, o las plataformas, que tampoco están en esta regulación, que son temas que están también en la discusión de la sociedad”, afirmó.

Sheinbaum agregó que en la elaboración de los lineamientos ya han participado representantes de empresas de telecomunicaciones y especialistas, aunque insistió en que el proceso permanecerá abierto hasta el 21 de agosto para recibir propuestas de cualquier persona interesada.

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"No se trata de multar", afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que con estos lineamientos “no se trata de multar, sino se trata de “un proceso de autorregulación del medio”.

“No se trata de multar, no es estar multando el objetivo. Si se fijan, en realidad es un proceso de autorregulación del medio, porque el medio nombra a su propio regulador o defensor de audiencias”, mencionó.

“No se trata de multar, eso sería ya la última instancia. El objetivo es que no haya mentiras y que el agraviado, o cualquier mexicano, mexicana, diga ‘es importante’, que diga ‘que se den los distintos puntos de vista’ en cualquiera de las estaciones de radio, de televisión”, insistió.

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