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Un incendio que se registró esta mañana en el área de laboratorio de la Torre Médica Lindavista, ubicada sobre la avenida Montevideo, en la colonia Lindavista Vallejo III Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, provocó la movilización de cuerpos de emergencia.
De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó en una bodega de resguardo localizada en el cuarto piso del edificio de siete niveles, donde las llamtmas eran visibles desde las ventanas. Inicialmente se reportó la posibilidad de personas atrapadas o lesionadas, por lo que al sitio acudieron elementos de la SSC, personal de Tránsito, Protección Civil, el ERUM y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.
Tras la inspección del inmueble, el personal médico confirmó que no se localizaron personas lesionadas.
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Por su parte, los bomberos informaron que el incendio afectó aproximadamente seis metros cuadrados del cuarto piso, donde se consumieron diversos materiales almacenados.
Luego de controlar el fuego, los vulcanos realizaron labores de enfriamiento y remoción de escombros para evitar una posible reignición.
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que, en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos, el incendio fue sofocado sin que se registraran personas lesionadas.
LL
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