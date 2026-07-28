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El Metrobús lanzó una licitación pública nacional para el servicio de dictamen y diseño estructural de cubo de elevadores y de instalación eléctrica para instalación de dos elevadores en la estación Tepalcates.
En la Gaceta Oficial capitalina se publicó la licitación que tiene un costo de seis mil pesos para adquirir sus bases; mientras el fallo se realizará el siete de agosto de 2026 a las 17:00 horas.
La venta de bases serán los días 27, 28 y 29 de julio de 2026. El pago de las bases –que tienen costo de seis mil pesos– deberá ser mediante una transferencia electrónica a la clabe interbancaria 014180180000032613 del banco Santander.
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El lugar donde se efectuarán los actos relativos a la Visita de Obra, Junta de Aclaraciones, Apertura de Sobre Único y Fallo, será en las instalaciones del convocante, en la calle Hamburgo 213, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
El Metrobús indicó que el plazo de ejecución de los servicios será de acuerdo con los establecido en las bases, y que ninguna que las condiciones establecidas en las bases de la licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.
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Licitación de habitación y adecuación en la estación San Lázaro de la Línea 4
El Metrobús lanzó una licitación pública nacional para el servicio de habitación y adecuación funcional con criterios de accesibilidad en la estación San Lázaro de la Línea 4, cuerpo oriente etapa 2.
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En la Gaceta Oficial capitalina se publicó la licitación que tiene un costo de seis mil pesos para adquirir sus bases; mientras el fallo se realizará el siete de agosto de 2026 a las 13:00 horas.
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La venta de bases serán los días 27, 28 y 29 de julio de 2026. El pago de las bases –que tienen costo de seis mil pesos– deberá ser mediante una transferencia electrónica a la clabe interbancaria 014180180000032613 del banco Santander.
El lugar donde se efectuarán los actos relativos a la Visita de Obra, Junta de Aclaraciones, Apertura de Sobre Único y Fallo, será en las instalaciones del convocante, en la calle Hamburgo 213, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
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El Metrobús señaló que el plazo, lugar y condiciones de los servicios será de acuerdo a lo establecido en las bases. Mientras el plazo de ejecución de los servicios será de acuerdo a lo establecido en las bases.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.
LL
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