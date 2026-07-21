[Publicidad]
La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) lanzó una licitación pública nacional para trabajos de mantenimiento y rehabilitación de avenidas primarias y carriles confinados del Metrobús de la Ciudad de México.
En la Gaceta Oficial capitalina, se publicaron las siete licitaciones que contemplan los trabajos, que tienen un costo de 10 mil pesos para adquirir las bases de cada una. Los siete paquetes tienen fecha de inicio y terminación del 12 de agosto de 2026 al 09 de noviembre de 2026.
Los fallos de los siete paquetes se realizarán el 05 de agosto de 2026 a las: 10:00, 12:00, 14:00 y 17:00 horas.
Lee también Brugada alista reforma para elevar a rango constitucional el bienestar emocional en CDMX; incluirá mandato al gobierno para realizar política pública
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y adquisición en las oficinas de la Dirección de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial, que se ubican en Av. Río Churubusco 1155, edificio A planta baja.
La venta de bases serán los días 21 al 23 de julio de 2026 en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas (siendo el día 23 de julio de 2026 como el último día de venta de bases).
[Publicidad]
La forma de pago de las bases se hará mediante transferencia electrónica a través del Sistema de Depósitos de las Unidades Responsables del Gasto (SIDURG), presentando copia del comprobante de la transacción interbancaria y comprobante electrónico de pago (SPEI), en la ventanilla de la Subdirección de Procedimientos de Contratación de Obras.
Lee también Vinculan a proceso a presunto integrante de H1A1; célula se encuentra ligada a La Familia Michoacana
El lugar donde se efectuarán los actos relativos a la Visita de Obra, Junta de Aclaraciones, Apertura de Sobre Único y Fallo, será en las oficinas de la Dirección de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial.
[Publicidad]
La asistencia a la visita al lugar de la obra será obligatoria, siendo necesaria la asistencia de arquitecto, ingeniero civil o técnico afín a la construcción a la visita al sitio de los trabajos y a las juntas de aclaraciones.
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Trump amenaza con destruir instalaciones en Teherán si Irán dispara contra buques en Ormuz; sigue escalada del conflicto
Mundo
Reabre en Francia la sala del Louvre de donde fueron robadas las joyas de la corona; es una nueva "atracción" para los turistas
Mundo
Entra en vigor el arancel de 25% de EU a productos brasileños; el gigante sudamericano estudia cómo responder, pero baja el tono
Mundo
OMS reporta más de mil muertes por brote de ébola en el Congo y Uganda; hay 2 mil 473 casos confirmados del virus
Impresa
Portada El Gráfico | Miércoles 22 de Julio de 2026
Historias
¿Te acuerdas? LCDLFMX4 revive el pasado de Yahir junto a Martha Higareda hace más de 20 años
Historias
Horóscopos de HOY: PISCIS, no te enganches con la envidia ni con las malas vibras
La Roja
¡No sean m....! Abandonan el cadáver de un bebé en calles de Naucalpan