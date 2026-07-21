La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) lanzó una licitación pública nacional para trabajos de mantenimiento y rehabilitación de avenidas primarias y carriles confinados del Metrobús de la Ciudad de México.

En la Gaceta Oficial capitalina, se publicaron las siete licitaciones que contemplan los trabajos, que tienen un costo de 10 mil pesos para adquirir las bases de cada una. Los siete paquetes tienen fecha de inicio y terminación del 12 de agosto de 2026 al 09 de noviembre de 2026.

Los fallos de los siete paquetes se realizarán el 05 de agosto de 2026 a las: 10:00, 12:00, 14:00 y 17:00 horas.

En la Gaceta Oficial capitalina, se publicaron las siete licitaciones que contemplan los trabajos. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y adquisición en las oficinas de la Dirección de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial, que se ubican en Av. Río Churubusco 1155, edificio A planta baja.

La venta de bases serán los días 21 al 23 de julio de 2026 en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas (siendo el día 23 de julio de 2026 como el último día de venta de bases).

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La forma de pago de las bases se hará mediante transferencia electrónica a través del Sistema de Depósitos de las Unidades Responsables del Gasto (SIDURG), presentando copia del comprobante de la transacción interbancaria y comprobante electrónico de pago (SPEI), en la ventanilla de la Subdirección de Procedimientos de Contratación de Obras.

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El lugar donde se efectuarán los actos relativos a la Visita de Obra, Junta de Aclaraciones, Apertura de Sobre Único y Fallo, será en las oficinas de la Dirección de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial.

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La asistencia a la visita al lugar de la obra será obligatoria, siendo necesaria la asistencia de arquitecto, ingeniero civil o técnico afín a la construcción a la visita al sitio de los trabajos y a las juntas de aclaraciones.

vr/cr