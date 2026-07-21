Un incendio registrado la tarde de este martes en un departamento de una unidad habitacional ubicada sobre Avenida Universidad, casi al cruce con Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia Altillo Universidad, alcaldía Coyoacán, provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en coordinación con personal de Protección Civil de Coyoacán, acudieron al sitio para combatir el fuego y evitar que las llamas se propagaran a otros departamentos.

Como medida preventiva, más de 300 personas fueron desalojadas del edificio mientras los equipos de emergencia realizaban las labores de control y extinción del incendio.

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La zona permaneció acordonada para facilitar el trabajo de los rescatistas y garantizar la seguridad de los habitantes, mientras se recomendó a los automovilistas evitar la circulación sobre Avenida Universidad debido a la presencia de unidades de emergencia.

vr/cr